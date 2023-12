Daniela Parra se corona en Televisa entre audiencias y la lucha por su padre Héctor Parra

Daniela Parra ganó el concurso" Las Estrellas Bailan en Hoy" junto a Rafael Nieves en un año complicado para ella por la sentencia de su padre, el actor Héctor Parra. Fueun año lleno de audiencias para Daniela por el caso de su padre Héctor Parra, sentenciado en mayo de este 2023 a 10 años y seis meses de prisión por corrupción de menores. Daniela encontró en el baile paz y éxito.

“Esto no fue un sacrificio, fue toda una experiencia, aprendí a bailar, me llevo mucho amor, experiencia, muchas amistades, mucho trabajo gracias a dios, una gran experiencia, aparte de que aprendí a bailar me llevo una hermano”, cuenta Daniela Parra en entrevista para El UNIVERSAL.

No fue un proyecto fácil para el actor Rafael Nieves ni para Daniela, tuvieron que aprender a bailar desde cero, y esforzarse semana a semana para sacar adelante las coreografías, pero lo más importante, fue que en medio de la lucha por la justicia para su padre Héctor Parra, Daniela tuvo éxito en este proyecto.

“Queremos que nos pellizquen para ver si esto es real, semana tras semana, no nos hacíamos ganadores al principio, era mucha batalla en el baile batallamos bastante, si hubiera sido fácil desde el principio no hubiera sido tan bonito, batallamos y mejoramos, es un buen ejemplo de que todo se puede superar”, cuenta Parra.

Conforme se acercaba el día de la final de "Las Estrellas Bailan en Hoy", la competencia fue más complicada, y la coreografía no salía para ambos actores, por lo que tuvieron que dedicar más tiempo a los ensayos, y cobró importancia para Daniela la figura de Rafael como un pilar importante para lograr ganar el concurso.

“Aprendí mucho de Rafa, su experiencia, su compañerismo, el mejor compañero que me dejó este proyecto”, dice Daniela, y Rafa agrega: “Estábamos lesionados, eso fue lo que más nos frustro, somos de echar todo y ahora pese a las lesiones también pudimos. También quería brindar todo a mi pareja y a mi equipo, ese pilar de fortaleza para sobreponernos juntos y creo que lo logramos”.

Daniela Parra necesita un abrazo de su madre

Pero como para Daniela fue importante Rafael para sacar adelante las coreografías y lograr ser el primer lugar de la competencia, para Rafael Daniela también fue importante, demostró su capacidad para dar todo pese a las adversidades.

“Daniela es una guerrera, me identifico mucho con ella porque también me considero un guerrero, entonces aprendí mucho de ella es una luchona, muy agradecido porque ahora la considero mi hermana y creo que la gente pudo ver eso, hubo una química muy bonita, nunca nos peleamos nunca nos faltamos al respeto, eso lo reflejamos en cada presentación”, describe Rafael.

Ahora ambos se enfocarán a disfrutar de las fiestas de fin de año en compañía de su familia: “Voy a ver a mi mamá necesito un abrazo de mi madre, después de tanto tiempo como loca aquí ensayando”, dice Daniela, mientras que Rafael Nieves viajará a conocer a la familia de su pareja.

“Me va tocar a conocer a mis suegros hasta Brasil un año y medio de novio con Julia, ahora sí tengo que ir a conocer a la familia, contento porque voy a conocer familia en Brasil", cuenta Rafael.

