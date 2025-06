Daniela Castro responde a Ana María Alvarado quien, hace unas semanas, opinó acerca del bullying que la hija de la actriz, Danka, atrevesó cuando era pequeña; la conductora recordó que había estudiado con Castro y, esta, había tratado muy mal a todas sus compañeras, pero la actriz no se deja.

En una entrevista reciente con el Burro Van Rankin, Danka confió que, cuando iba en la primaria, había sido víctima de bullying; sus compañeros llegaron a empujarla en las escelas de la escuela e intentaron sumergir su cabeza en una de las tazas del baño.

Luego de que esa declaración se viralizara, Alvarado, comentó que, en su juventud, había estudiado con Daniela Castro y que, en esa época, había sido muy mala compañera, pues era muy grosera y criticona con las otras jóvenes, por lo que no entendía por qué ahora se sentía sorprendida de que a su hija le hubieran hecho lo mismo.

Lee también: “Me tiraron por las escaleras”; hija de Daniela Castro recuerda el bullying que vivió

Castro no emitió ningún juicio ni respondió a Ana María, no sino hasta ayer, en la entrevista que sostuvo con Yordi Rosado; en ella, tildó a Alvarado de "pseudoperiodista".

Confirmó que, en efecto, habían estudiado juntas pero que, a diferencia de lo que la conductora afirmaba, era Ana María quien ejercía el bullying contra sus otras compañeras.

"Yo no sabía que los ´pseudoperiodistas´eran bulleadores, tú, Ana María Alvarado, que dijiste que yo iba contigo en la escuela, yo sí iba contigo en la escuela, yo entré después que tú, pero yo no tenía nada que ver con tu grupo y dijiste que qué bueno que le había pasado eso a mi hija porque yo te bulleaba", expresó.

Lee también: Alexa, hija de Daniela Castro, se someterá a una cirugía para extirparle un tumor en la lengua

Visiblemente molesta, la actriz dio más detalles de cómo había sido la época escolar que compartieron.

"Yo ni caso te hacía porque no eras parte de mi grupo de amigas, tú sí eras tremenda y eras mala".

Pidió a la conductora que no volviese a a referirse negativamente a ella o a su hija y, aprovechó, para hablar de la situación legal que "Anita" enfrentó contra Maxine Wodside, señalándola de una persona que actuó con deslealtad.

"Te voy a pedir sólo un favor, no te vuelas a meter con mi hija ni conmigo, jamás te he dado una entevista y, ¿qué se puede pensar de ti, que le diste la espalda y le mordiste la mano a la ´reina del radio´, a la señora doña Maxine Woodsie?, pues tienes que sacar sapos y centellas de tu boca para que tengas un poquito de raiting, pero conmigo no te metas", puntualizó.

Ana María Alvarado responde

En la transmisión que la conductora hizo, hace sólo una hora, aclaró que su intención nunca fue ofenderla, pero aclaró que nunca aseguró estar gustosa del bullying que Danka vivió cuando tenía alrededor de nueve años.

"Yo jamás me burlaría de eso, jamás diría que qué bueno que molestaron a su hija, oye el video otra vez, porque no dije eso, yo no me metí con tu hija, ni diré que está bien que hagan bullying en la escuela", destacó.

Además, dio más detalles de cuando eran estudiante, Alvarado dijo que la actriz sólo estudió un año en su escuela, en la época que ya era famosa, por su aparición en "Cachun Cachun Ra Ra", por lo que piensa que quizá no se acuerda de ese episodio, pues fue muy poco el tiempo escolar que compartieron.

"Creo que ni se acuerda, creo que ni se ha de acordar de mí, fue un año nada más que entró a esa escuela en donde yo estaba, está mintiendo, que yo era trementa y mala, nada más falso que eso, entiendo que esté enojada, ¿qué me diga que hacía yo?, estoy segura que ni se acuerda de esa etapa,

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

* ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc