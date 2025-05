No todo es glamour en la vida de los hijos de celebridades. Danka, la hija de Daniela Castro, habló por primera vez del acoso escolar que sufrió en su infancia.

En entrevista con Jorge “El Burro” Van Rankin, la joven actriz, quien ha seguido los pasos de su madre en el mundo del espectáculo, recordó:“Sufrí un bullying fuertísimo. Me metieron al basurero, casi me meten al excusado”.

Según contó, un grupo de niñas fue responsable de los maltratos. La primera vez la golpearon en las piernas, y aunque decidió reportarlas con la prefecta, las consecuencias fueron aún peores:“Esa semana me tiraron de las escaleras, me quitaban la comida. Ahí decidí callarme por un año”, narró.

Durante ese tiempo, Danka evitaba hablar por miedo a que no le creyeran. Comenzó a usar ropa que cubriera los moretones y prefería pasar los recreos en la enfermería, sin comer. Fue su hermana Alexa quien, al notar los cambios en su comportamiento, decidió intervenir.“Yo no sabía dónde estar para que no me hicieran sentir mal. Mi hermana se dio cuenta y les contó a mis papás lo que estaba pasando”, recordó.

Daniela Castro y su hija Danka. Foto: Instagram oficial.

Danka también temía que al reportar la situación no hubiera sanciones importantes. De acuerdo con Daniela Castro, la verdad salió a la luz un 6 de enero, cuando su hija menor le pidió 40 roscas de Reyes para llevar a la escuela, algo que le pareció anormal. Fue entonces que Alexa le reveló la realidad que Danka vivía a escondidas.

Conmovida, Daniela recordó:“Me da mucha tristeza. La cargaron, la tiraron al bote de basura, le metieron el pie, se cayó su lunch… y Dani no se atreve porque es una niña muy generosa, muy dadivosa, sensible. Ella lo que quería era pertenecer”.

Danka estudiaba en una escuela católica de prestigio, donde asegura que los valores estaban ausentes y solo pertenecían quienes llevaban cosas de marca. Pese a todo, asegura haber perdonado a sus agresoras, contando que las volvió a ver: "Yo ya sabía quiénes eran, pero me volteé y les dije: ‘¿Perdón, te conozco?’ Fue el golpe más fuerte que les pude dar”, compartió.

Aunque ha sanado, admitir lo vivido aún le duele.“No tienen idea de cuánto le pueden afectar a una persona. Es algo muy fuerte”, dijo.

Danka aconsejó a quienes estén atravesando una situación similar que no se escondan ni se queden callados:“Vienes a ser feliz, no a que te hagan mier…”, expresó con firmeza.

Por su parte, Daniela recordó que al enterarse, fue de inmediato junto a su esposo Gustavo Díaz Ordaz a hablar con las autoridades de la escuela. Advirtió que, si las agresoras no ofrecían disculpas, tomarían acciones legales. A Danka incluso le rompieron una muñeca, dejándola inmovilizada por dos meses.

Hoy, Dani construye su propio camino en la actuación. Debutó en "Una familia con suerte", aunque su amor por los escenarios nació mucho antes, acompañando a su madre en los foros, donde fingía ser su asistente y la ayudaba con lo que podía.

