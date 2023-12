Alexa asume la presión y la carga de ser una Castro

Para Alexa Castro, cargar el nombre de su madre, la actriz Daniela Castro, implica una responsabilidad y mucha presión, sin embargo, tiene presente los consejos y enseñanzas que le ha dado: que no se canse hasta conseguir su sueños, siendo disciplinada y perseverante.

Gracias a esto, dijo, se ha vuelto constante y terca, algo que, consideró, le puede ayudar en la carrera musical que quiere emprender, ahora que ya se graduó de la preparatoria, aunque ha tomado clases de canto desde los ocho años.

“Mi mamá lleva una trayectoria de más de 30 años en este medio, con una carrera impecable… cargar con todo lo que ha hecho sí me pesa porque es decir: ‘bueno, ahora tú también vas a tener su apellido’”, señaló en entrevista.

Para la joven de 20 años es gratificante que más aspirantes tengan la oportunidad de participar en más proyectos no sólo en la actuación, sino en la música y el cine.

“Es padre dar este giro, ver en la tele caras nuevas. Me gusta escuchar a nuevos cantantes, quienes hasta en TikTok arman su música en la compu”.

Para 2024 Alexa Castro tiene planeado seguir enfocada en la música, aprender más, sacar más temas para poder realizar una gira por el país y seguirse forjando en esto.

A la par de la música, también le gustaría estudiar diseño, algo que está ligado a su carrera.

“Yo he sido mi stylist como en las presentaciones que he tenido: en el video musical de mi canción, de todos los bailarines, los actores y mío, me gusta muchísimo diseñar, estaría padrísimo que yo misma haga mis propios diseños”.