Kany García alza la voz por Palestina en la gala Billboard mujeres

Como parte de la gala Billboard Mujeres latinas en la música, en la que se reconoció a las aristas femeninas que han dejado huella en la industria musical y en la sociedad, Kany García fue homenajeada con el reconocimiento Espíritu de cambio.

Durante su discurso la cantante habló sobre las acciones que como sociedad debemos realizar para transformar el mundo en el que vivimos, pero también rompió el silencio sobre el conflicto que se ha vivido en Medio Oriente desde el pasado mes de octubre.

García pidió al mundo y sobre todo, a la comunidad artística a no guardar silencio ante esta guerra que ya ha cobrado la vida de mas de 30 mil personas por los bombardeos constantes que a los que el pueblo de Palestina ha estado expuesto.

"Estamos viviendo un momento donde hay tanto genocidio y hemos decidido callar. Y es hora de que hablemos más, que no sólo cantemos, que no solo disfrutemos y la pasemos increíble, (sino) que usemos el micrófono, no sólo para entretener", dijo al recibir el galardón.









Lee también Kany se fortalece y diversifica con "García"

La intérprete de "La siguiente" reconoció que actualmente el mundo, la sociedad, cada una de las personas necesitan un cambio interno, y que éste solo puede conseguirse por medio de la valentía, de alzar la voz y la lucha diaria.

"El cambio solo viene de la lucha y de la valentía y de cero miedo, y ese ha sido mi camino", agregó.

Por último, también reconoció a las mujeres, que desde siempre se han tenido que enfrentar a la desigualdad social, a la violencia y la represión; una situación que asegura ha hecho al genero un agente de cambio de manera natural:

"Nosotras las mujeres siempre hemos vivido un desequilibrio tan brutal, que la lucha es algo que se nos da de manera natural", finalizó.

En la gala que se lleva a cabo esta noche, también se premió a Kali Uchis, La India. Gloria Stefan, Ana Bárbara, Ángela Aguilar y la reggaetonera Karol G.





Lee también Kany García cae en la trampa del regional mexicano