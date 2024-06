Alexa, hija de Daniela Castro, se someterá a una cirugía para extirparle un tumor en la lengua

Alexa Castro, la hija menor de Daniela Castro, visitará el quirófano próximamente, y es que, la joven tiene que someterse a una operación donde se le extirpará un tumor que le salió en la lengua.

Esta no es la primera vez que Alexa tiene que enfrentarse a una cirugía de este tipo, anteriormente ya le había sido retirado este mismo tumor, pero debido a algunos hábitos, volvió a aparecer y en el mismo lugar.

“Le volvió a salir y le van hacer una segunda operación", dijo en un encuentro con los medios durante el claquetazo de inicio de grabaciones de la telenovela "Cautiva por un amor", proyecto con el que volverá a la pantalla chica".

La temida villana de telenovelas, confesó que su hija ha tenido que posponer el procedimiento en varias ocasiones, primero por trabajo y luego porque está buscando que se acomode con la agenda de su famosa madre:

"Tiene que estar dos semanas en reposo porque es una anestesia general, sí es una cirugía mayor. Me la ha estado posponiendo y posponiendo, para encontrar el momento en que yo pueda estar con ella, porque eso es importantísimo y prioritario en mi vida”, agregó.

Por otra parte, Danka, hermana de Alexa, detalló que se trata de un tumor benigno, situación que, de algún modo, tiene a su familia mucho más tranquila.

"Gracias a Dios está bien, no es algo serio. Sé que la palabra tumor suena muy fuerte, pero se quita y es algo que tiene solución; entonces estamos más tranquilos”, expresó la joven.

La actriz, quien también forma parte del melodrama de Azteca, compartirá créditos con su madre; situación que lejos de presionarla la tiene sumamente emocionada.

“Compartir set con mi madre es lo mejor que me ha pasado en la vida, no es mi primer proyecto con ella, pero formalmente si, porque ya crecí y de chiquita no tengo muchos recuerdos”, finalizó.

