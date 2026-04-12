El recorrido de "The amazing digital circus", una serie que nació en internet sin el respaldo de grandes estudios, llegará a la pantalla grande. Lo que comenzó como un piloto en YouTube se transformó en un fenómeno global y ahora prepara su cierre con un estreno en salas de cine, incluido México.

La producción creada por Gooseworx, conocida en español como "El asombroso circo digital", tendrá un desenlace distinto al habitual. Antes de su lanzamiento en plataformas digitales, sus últimos episodios podrán verse en cines, en un movimiento poco común para una serie surgida en la web.

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El estudio Glitch Productions confirmó que el cierre de la historia se proyectará en salas antes de su estreno en YouTube y Netflix. Se trata de un especial que reúne los episodios 8 y 9 en una sola experiencia cinematográfica de aproximadamente una hora.

Este “último acto” se sitúa en un momento donde el equilibrio del circo digital se rompe: Caine desapareció y el entorno que mantenía cierto orden queda en penumbra. A partir de ahí, los personajes enfrentan lo único que permanece constante: sus propios recuerdos, errores y traumas.

La historia avanza mientras los protagonistas intentan entender el origen del circo y las reglas que los mantienen atrapados.

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¿Cuándo se estrena en México y en qué cines verla?

El estreno de "The amazing digital circus: el último acto" está programado para el 4 de junio de 2026 en México, con funciones confirmadas en salas de Cinemex.

El evento tendrá una duración limitada, ya que se proyectará únicamente entre el 4 y el 7 de junio, como parte de un lanzamiento global coordinado por Trafalgar Releasing. La distribución incluye varios países de Latinoamérica, lo que convierte a este estreno en un evento simultáneo a escala internacional.

La preventa de entradas comenzará el lunes 13 de abril a las 12:00 horas. Los boletos podrán adquirirse tanto en línea, a través del sitio de Cinemex, como directamente en taquillas.

Es la primera vez que una serie animada nacida en internet recibe un estreno cinematográfico global de esta escala antes de su llegada a plataformas digitales.

Desde su estreno en octubre de 2023, El asombroso circo digital se posicionó como uno de los contenidos más vistos en YouTube a nivel mundial. Su propuesta mezcla animación surrealista, comedia oscura y elementos psicológicos, con una historia centrada en personajes atrapados en un mundo virtual de estética circense.

El episodio 8, lanzado el 25 de marzo de 2026, superó los 15 millones de reproducciones en apenas dos semanas.

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