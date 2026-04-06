El regreso de Miranda Priestly ya tiene nuevo adelanto: “El diablo viste a la moda 2” lanza su tráiler final, rumbo a su estreno en mayo.

A casi dos décadas de haber marcado a una generación con su retrato del mundo editorial, "El diablo viste a la moda" prepara su regreso a la pantalla grande. Este lunes, 20th Century Studios liberó el tráiler final de su secuela, una producción que no sólo recupera a su elenco original, sino que plantea una nueva batalla dentro de una industria que ya no es la misma.

El nuevo adelanto presenta el conflicto a Miranda Priestly, quien ahora enfrenta un escenario distinto: la crisis de los medios impresos y la presión de reinventarse mientras se acerca al retiro. En paralelo, Emily Charlton, su antigua asistente es ahora una ejecutiva rival, dispuesta a disputar el control de la publicidad en un entorno cada vez más competitivo.

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La historia retoma así el universo de "Runway Magazine", pero lo hace desde una perspectiva contemporánea, donde el poder editorial ya no se sostiene únicamente en el papel, sino en la capacidad de adaptación frente a nuevas plataformas y audiencias.

Watch the new trailer for The Devil Wears Prada 2 with original song “Runway” performed by Lady Gaga and Doechii. Get tickets now and experience the film only in theaters May 1: https://t.co/BJd5wLTVBq pic.twitter.com/ZCHOgg819i — 20th Century Studios (@20thcentury) April 6, 2026

El elenco original regresa 20 años después

Uno de los principales atractivos de la secuela es el reencuentro de su elenco central. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci retoman los personajes que consolidaron la película original de 2006 como un fenómeno global.

A este regreso se suma también el equipo creativo que dio forma a la primera entrega: el director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna.

Además, la secuela amplía su universo con nuevas incorporaciones como Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu y B.J. Novak, entre otros, que se integran a una narrativa que ahora se mueve entre Nueva York y escenarios internacionales como Milán.

El tráiler también introduce la canción original “Runway”, interpretada por Lady Gaga y Doechii,

Con estreno programado para el 1 de mayo de 2026 en cines, la producción busca posicionarse como uno de los lanzamientos más fuertes de la temporada. Posteriormente, se prevé su llegada a plataformas de streaming como Disney+ y Hulu.

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