Si estas cansado de buscar una película en las multiples plataformas de streaming y nada te convence o piensas que el cine de Hollywood ofrece siempre la misma historia: finales predecibles y personajes con el mismo trasfondo, no te preocupes, fuera de ese circuito, mucho antes de las plataformas y los algoritmos, el cine europeo ya exploraba otras formas de narrar.

En particular, el cine franco-italiano de los años 60 y 70 construyó relatos incómodos, provocadores y profundamente humanos. Historias que no buscaban complacer, sino incomodar, cuestionar y, en muchos casos, retratar las contradicciones de su tiempo.

Aquí cinco películas esenciales que se alejan del molde hollywoodense y que, décadas después, siguen vigentes.

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"Tamaño natural" / "Grandeur nature"

En "Tamaño natural" ("Grandeur nature", 1974), dirigida por Luis García Berlanga y protagonizada por Michel Piccoli y Rada Rassimov, la historia sigue a Michel, un dentista parisino de mediana edad cuyo matrimonio se encuentra en crisis.

En medio de esa situación, se enamora de un maniquí. A partir de ahí, decide separarse de su esposa y construir una vida alrededor de esta figura. Su entorno reacciona de distintas formas: su madre incorpora al maniquí a la dinámica familiar, mientras que sus amigos toman la situación con humor.

La historia avanza desde esa convivencia, en la que la vida del protagonista se reorganiza alrededor de una relación que redefine su forma de estar con los otros.

Disponible en: Prime Video

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"La gran comilona" / "La grande bouffe"

"La gran comilona" ("La grande bouffe", 1973), de Marco Ferreri, reúne a cuatro personajes interpretados por Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Michel Piccoli y Philippe Noiret, quienes deciden aislarse durante varios días en una casa.

Estos hombres exitosos, maduros y aparentemente respetables tienen distintas profesiones como un piloto (Marcello Mastroianni), un magistrado (Philippe Noiret), un productor de televisión (Michel Piccoli) y un chef (Ugo Tognazzi) y se reúnen en una villa decadente a las afueras de París y han decidido suicidarse comiendo hasta morir.

La comida marca el ritmo de los días: se cocina, se sirve, se come y, casi de inmediato, se empieza de nuevo. Las conversaciones, las visitas y los momentos entre ellos ocurren alrededor de esa rutina que se repite sin pausa.

Para llevar a cabo su propósito, el chef del grupo organiza un banquete interminable con los ingredientes más lujosos y en cantidades industriales. A medida que pasan los días, la situación se vuelve cada vez más extrema.

En su estreno en el Festival de Cannes, la película causó un escándalo monumental, recibiendo abucheos y ataques de la crítica de la época por considerarla "obscena". Hoy es vista como una obra maestra del cine de vanguardia y la sátira negra.

Disponible en: Mubi

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"Feos, sucios y malos" / "Brutti, sporchi e cattivi"

En "Feos, sucios y malos" ("Brutti, sporchi e cattivi", 1976), dirigida por Ettore Scola y protagonizada por Nino Manfredi, la historia se sitúa en una barraca en las afueras de Roma donde conviven varias generaciones de una misma familia.

La historia se centra en Giacinto Mazzatella (interpretado magistralmente por Nino Manfredi), un patriarca huraño y tiránico que vive en una chabola miserable con más de veinte familiares, entre hijos, nietos y parientes lejanos.

Él vive obsesionado con que su familia le quiere robar el dinero, por lo que pasa el día escondiéndolo, durmiendo con una escopeta y maltratando a todos a su alrededor.

La historia se sitúa en las periferias de Roma, donde una familia numerosa vive en condiciones precarias, atravesada por la violencia, la miseria y la disputa constante por el dinero.

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"Amarcord"

"Amarcord", dirigida por Federico Fellini y con actuaciones de Magali Noël, Bruno Zanin y Pupella Maggio, presenta una serie de episodios ambientados en un pueblo italiano durante la década de 1930.

El título, que en dialecto emiliano significa “yo recuerdo”, marca el tono de una película que mezcla lo autobiográfico con lo fantástico.

Seguimos las desventuras de Titta, un adolescente inquieto, su padre (que siempre está peleando), su madre protectora y su abuelo pícaro. Sus dinámicas familiares son caóticas, divertidas y muy humanas.

Fellini muestra el fascismo de la época no como un drama político denso, sino como algo ridículo y teatral. Vemos los desfiles y el adoctrinamiento escolar como una especie de representación absurda que los habitantes aceptan con una mezcla de ignorancia y resignación.

Disponible en: Mubi

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"Teorema"

En "Teorema", dirigida por Pier Paolo Pasolini y protagonizada por Terence Stamp, Laura Betti y Silvana Mangano, una familia de clase alta recibe la visita de un joven que se instala temporalmente en su hogar. Es una de las obras más enigmáticas, provocadoras y simbólicas del cine italiano.

El invitado seduce, uno por uno, a tosdos los miembros de la casa, al padre, a la madre, a la hija, al hijo y hasta a la sirvienta.

Tras la partida del joven, cada uno reacciona de forma extrema: la madre busca encuentros sexuales desesperados con desconocidos, la hija cae en un estado catatónico, el hijo intenta convertirse en artista, pero fracasa al no poder replicar la belleza que conoció, el padre abandona su fábrica (regalándola a los obreros), se desnuda en una estación de tren y termina gritando en medio de un desierto volcánico t a sirvienta (Emilia) es la única que tiene una reacción "positiva" o mística; regresa a su pueblo, deja de comer y termina obrando milagros, convirtiéndose en una santa.

Cuando se estrenó, el Vaticano la premió inicialmente por su valor espiritual, pero poco después le retiraron el reconocimiento y la intentaron prohibir por considerarla obscena.

Disponible en: Youtube

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