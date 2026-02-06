Más Información

Vibra la escena cultural en la semana del arte

De cigarros, lápices mordidos y un personaje de “Shrek”: las piezas que forman el cuerpo de Enrique López Llamas

Muere el pintor español Antonio Sedano, intérprete plástico de la Revolución Mexicana

Qatar Museums presenta Endless Facts, de Chung Seoyoung

Aduanas deja sin obras a galería de Zona Maco

El rescate de Tomás Montero, un brillante fotoperiodista mexicano del siglo XX

y la cantante mexicana Guadalupe Pineda se conocieron en el programa de Don Francisco, el cantante puertorriqueño enloqueció al público cuando entró al foro y el conductor lo recibió sorprendido de los gritos que había ocasionado el cantante, era 2018.

En aquella entrevista, Benito habló sobre el amor que ha tenido por la música desde que era un niño, y de cómo el éxito y la fama le había llegado de golpe, ni siquiera había procesado en dónde se encontraba, aunque admitió que cuando era un niño él y su familia veían "Sábado Gigante", conducido por Don Francisco.

Bad Bunny cuando era niño.
En ese momento, Bad Bunny tenía nueve millones de seguidores en Instagram, actualmente suma más de 50; su avance en ocho años ha sido enorme, y ocho años después se alista para estar en el medio tiempo del Super Bowl.

En aquella charla de hace ocho años, el llamado "conejo malo" se mostró muy feliz con las fans presentes en el foro, quienes en momentos no lo dejaron hablar por los gritos de emoción que le lanzaban.

Bad Bunny con Don Francisco en 2018.
Guadalupe Pineda compartió un foto con Bad Bunny y recordó lo que pensó de él en aquel momento, donde el vestido largo de ella contrastaba con el pans color verde que portada Benito

"En marzo del 2018, me invitó a participar en su programa en Miami Florida ;estaba yo en gira promocional. Allí tuve oportunidad de conocer a un joven sencillo, amable y muy talentoso: Bad Bunny", escribió.

Guadalupe Pineda confesó que le daba mucho gusto que Bad Bunny defienda los valores de su cultura y apoye a su país, además, lo felicitó por haber ganado el Grammy a mejor álbum".

"Me da mucho gusto y un gran orgullo que un joven puertorriqueño que defiende los valores de su cultura y apoya a su país, haya ganado el Grammy estadounidense por el mejor álbum del año . Es la primera vez que un disco latino gana este reconocimiento. Es un momento histórico…. debí tirar más fotos…".

Bad Bunny, el superastro puertorriqueño cuyo nombre de pila es Benito Antonio Martínez Ocasio, es uno de los artistas más escuchados del planeta. Subirá al escenario del Super Bowl solo una semana después de ganar el premio al álbum del año en los Grammy 2026 por “Debí tirar más fotos”. Es la primera vez que un álbum completamente en español se lleva el premio principal.

