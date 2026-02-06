San Francisco.—Los ojos del mundo entero estarán puestos en la edición 60 del Super Bowl, pero no solo por saber si serán los Patriotas de Nueva Inglaterra o los Halcones Marinos de Seattle los nuevos campeones de la NFL, también el espectáculo del medio tiempo, esta vez a cargo del puertorriqueño Bad Bunny, tiene expectantes a millones de personas en todo el planeta en un momento en el que la comunidad latina en Estados Unidos es incómoda.

El Conejo malo está listo para poner a bailar a millones de personas con sus éxitos, pero antes de tomar el escenario del estadio Levi’s, se presentó en el Moscone Center de San Francisco para dar una conferencia de prensa en la que además Benito Antonio Martínez Ocasio agradeció el apoyo del público latinoamericano y reveló cómo prepara el espectáculo que ofrecerá el domingo y que, sin duda, es de los más importantes de su carrera.

“Estoy emocionado por el show, pero me siento más emocionado por la gente, mi familia, mis amigos, gente que sé que siempre ha creído en mí. Eso es lo que hace este show especial”, declaró el cantante.

Lee también: Fans se apresuran a aprender español antes del show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl

Hace unos días, el originario de Bayamón hizo historia al ganar el premio a Álbum del año en la 68 entrega de los Grammy por Debí Tirar Más Fotos, el primer disco en español en llevarse el galardón más prestigioso de la industria musical. Benito contagió al mundo la emoción del álbum que cambió su vida y que dio presencia a esos latinos que llegaron a EU buscando una mejor oportunidad de vida y que sí, también contribuyen a hacer más pujante la economía del país vecino.

Bad Bunny es entrevistado durante la conferencia de prensa previa al Super Bowl LX y el espectáculo de medio tiempo de Apple Music en el Moscone Center West el 5 de febrero de 2026 en San Francisco, California. Foto: Graythen/Getty Images/AFP (Foto de Chris Graythen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP.

“Quería conectar con mis raíces y lo hice de una forma muy honesta, sólo quería hacer la residencia en Puerto Rico y después fue como ‘wow’, el mundo realmente me quiere y debería ir a dar amor a Latinoamérica. Después, de llevar ese sentimiento que puse en el álbum a uno de los escenarios más grandes del mundo es algo que nunca pensé. Es el álbum más especial, esperaba conectar conmigo y mis raíces”.

Orgullo latino

Benito está seguro del hecho de que siempre se debe de estar orgulloso de quien es uno mismo, de su historia, y de no dejar que nada te limite.

“Sé de dónde vengo pero también sé a dónde puedo ir, así que definitivamente es un álbum que estará en mi corazón por siempre”, compartió.

Lee también: Desde su trabajo como cajero hasta su paso por la WWE, las curiosidades que no sabías de Bad Bunny

Durante la conferencia de prensa, Apple Music repasó la carrera del puertorriqueño, quien entró a la sala con su éxito “Chambea” de fondo. Martínez vivió una jornada emotiva e incluso se le quebró la voz al recordar a su mamá, quien creyó en él antes de que se convirtiera en una de las figuras más importantes de la música.

A pesar de que no será su primera aparición en un Super Bowl (actuó en 2020 junto a Shakira y Jennifer Lopez), su regreso lo tomó por sorpresa.

“No es que dije que quería volver yo solo. Mi equipo decía que volveríamos pero yo nunca busqué esto. No quiero sonar ingenuo, pero mi placer más grande es crear, divertirme haciéndolo y conectar con la gente”, expresó.

Lee también: Bad Bunny, en la línea de golpeo frente a Trump

Bad Bunny habló sobre cómo Un verano sin ti aumentó su exposición.

“He sido muy bendecido porque cada paso que doy en mi carrera es como llegar a otro nivel”.

Aunque no reveló quiénes serán sus invitados, sí compartió su deseo de que la gente disfrute su show.

“El mundo estará feliz y bailará este domingo. Solo quiero que la gente se divierta, será una fiesta enorme y lo que la gente siempre puede esperar de mí es ver muchas cosas de mi cultura; no quiero dar spoilers pero la gente sólo tendrá que preocuparse para bailar y disfrutar. Les dije que tenían cuatro meses para aprender español. En verdad no tienen ni que aprender español. Más vale que aprendan a bailar”, apuntó el boricua.