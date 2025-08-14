"La casa de los famosos México" llega a su tercera semana y, las nominaciones, no favorecieron al cuarto "Día"; cuatro de ellos están en peligro de salir esta semana, incluida Ninel Conde, quien ha perdido el cariño del público, debido a su actuar dentro del reality, motivo por el que Anahí, que sigue apoyándola, está siendo muy criticada.

El comportamiento que "el Bombón asesino" está teniendo en la casa, 18 días después de ingresar a ella, ha causado decepción, esto debido a que, a pesar de congeniar con la idea de que las mujeres deben solidarizarse entre sí, y sumar fuerzas, se ha contradecido a la hora de tratar a Mar Contreras, una de sus compañeras del cuarto "Noche".

Desde que la competencia inició, la falta de química entre ellas fue evidente; se vio reflejada en cada miércoles de nominación pues, desde la primera semana, Conde ha otorgado sus puntos a Contreras, por la falta de comunicación y los presumibles actos hostiles que la cantante afirma haber recibido de parte de la actriz.

En lo que respecta a Mar, también ha demostrado cierta animadversión por la forma de ser de Ninel a quien, sin embargo, no fue sino hasta esta semana que otorgó un punto, argumentando que, a su parecer, el juego la ha afectado emocionalmente.

Luego de que "la Jefa" diera a conocer que, entre los nominados, estaban incluidos los nombres de ambas, Ninel se reunió con Priscila Valverde, Mariana Botas, Shiky y Facundo para hablar de su impresión de la nominación, aseverando que, dentro de la casa, les gustaba ver en peligro a las concursantes más atractivas, refiriéndose a ella y a Mariana.

"Nominados hasta la madr*..., es que no les gustan las bonitas aquí, las así, imponentes, mira una belleza, otra...", dijo, mientras señalaba a su compañera.

No fue todo lo que dijo, sino que hizo referencia a que Mar también estaba nominada y que, a su consideración, ella no entra en la categoría de las habitantes agraciadas.

"Sólo... una que otra fea se salva...", dijo, causando la risa de Shiky y Mariana y el silencio de Priscila.

Antes de la nominación, además, se acercó a Aaron Mercury, el cual está representado por el mismo mánager que el del Ninel, Joel Echeverría, para expresarle que, había hablado con su agente y que, si dentro de la casa, el joven influencer la desfavorecía, su acción tendría consecuencias al terminar el reality.

"Ya le dije a Joel, ´Joel, si este cab*n (me nomina), lo empinas allá afuera".

Ahora que se sabe que Ninel podría salir de la casa esta semana, Anahí, con quien sostiene una muy buena amistad desde hace décadas, compartió un video, que grabaron antes del ingreso del "Bombón asesino", en el que piden a sus fans votos para salvarla.

"Si me hago un peinado así, ¿quedará con el coraje que traigo?, porque nominaron a Ninel y, eso, eso no puede pasar, así que todos, ¿qué tenemos qué hacer?, ¡votar!", dice la exRBD.

Sin embargo, sus seguidores no han tomado bien el hecho de que, a pesar de la forma en que Ninel está conduciéndose, la cantante siga mostrando su apoyo incondicional, sin tomar postura alguna.

"¿Apoyando a Ninel?, te dejo de seguir, bye".

"No apoyes a Ninel, no le merece".

"Te dejé de seguir y, probablemente, así lo harán miles".

"Ahorita no estamos haciendo favores a Ninel, lo siento".

"Ya no apoyes a Ninel o te van a funar a ti también".

"No, bebé, eres una gran persona, como para estar apoyando lo malo".

"Entonces, ¿tú apoyas el bullying, nada más por quedar bien con Ninel?, no, pues wow".

"Increíble que apoyes a una mujer tan grosera".

"Hermosa, Anahí, mejor ya no apoyes a Ninel, tú eres una gran persona y todos te queremos, pero ahorita Ninel está quedando muy mal en la casa, no te metas en esto, reina".

"Team RBD ya no hace favores".

