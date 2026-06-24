Las plataformas digitales han rescatado algunas de las producciones más emblemáticas de la televisión mexicana, permitiendo que nuevas generaciones descubran historias que marcaron época y que los nostálgicos vuelvan a enamorarse de sus personajes.

Las telenovelas han sido durante décadas uno de los géneros más exitosos de la televisión mexicana. Historias de amor imposibles, villanos inolvidables y personajes que quedaron grabados en la memoria colectiva de los televidentes, ahora forman parte de un legado que hoy vive una segunda juventud gracias al streaming.

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Corazón salvaje

Ambientada en el México del siglo XIX, la historia gira en torno a Juan del Diablo, un hombre de origen ilegítimo que crece resentido por el rechazo de la familia Alcázar. Su vida se cruza con las hermanas Mónica y Aimée Molnar, desencadenando una intensa historia de amor, traiciones y rivalidades familiares. Protagonizada por Eduardo Palomo, Edith González y Ana Colchero, la producción es considerada un clásico por su ambientación de época, sus personajes memorables y el enorme impacto que tuvo en América Latina.

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Simplemente María

La telenovela sigue a María Ramos, una joven campesina que llega a la capital en busca de oportunidades. Tras ser abandonada por el padre de su hijo, decide salir adelante por sus propios medios hasta convertirse en una reconocida diseñadora de moda. La historia conectó con millones de espectadores por su mensaje de esfuerzo, perseverancia y superación personal, convirtiéndose en una de las producciones más influyentes en la historia de la televisión en español.

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Los ricos también lloran

Protagonizada por Verónica Castro y Rogelio Guerra, esta producción narra la vida de Mariana Villarreal, una joven de origen humilde que enfrenta numerosos obstáculos tras llegar a una familia adinerada. Su éxito fue tal que abrió las puertas de las telenovelas mexicanas a mercados internacionales como Rusia, España e Italia, convirtiéndose en uno de los títulos más exportados de la historia.

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María la del Barrio

Thalía dio vida a María Hernández, una joven que pasa de vivir en condiciones precarias a enfrentar los desafíos de la alta sociedad. La telenovela destacó por sus momentos dramáticos, personajes memorables como Soraya Montenegro y frases que siguen vigentes en la cultura popular. Su enorme popularidad la convirtió en una de las producciones más exitosas de los años noventa.

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Rosa salvaje

Verónica Castro protagonizó esta historia sobre una joven de carácter indomable que debe adaptarse a un mundo completamente distinto tras enamorarse de un hombre de clase alta. Su combinación de romance, humor y drama la convirtió en una de las producciones más queridas por el público latinoamericano.

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Cuna de lobos

Considerada una obra maestra de las telenovelas mexicanas, esta producción de 1986 marcó un antes y un después gracias a su historia llena de intriga, asesinatos y ambición. La inolvidable Catalina Creel, interpretada por María Rubio, es reconocida como una de las villanas más emblemáticas de la televisión en español.

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El privilegio de amar

Adela Noriega y René Strickler encabezaron esta historia inspirada en la producción venezolana “Cristal”. La trama combina secretos familiares, amores imposibles y conflictos dentro del mundo de la moda. Su éxito de audiencia y su banda sonora la mantienen entre las telenovelas más recordadas de finales de los años noventa.

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Quinceañera

Estrenada en 1987, “Quinceañera” marcó un antes y un después al centrar su historia en las inquietudes y problemas de los adolescentes. Protagonizada por Adela Noriega y Thalía, la trama sigue a Maricruz y Beatriz, dos jóvenes que están por cumplir 15 años y que enfrentan temas como las diferencias de clase, el embarazo adolescente, las adicciones y la violencia. Su enfoque en problemáticas juveniles poco exploradas en la televisión de la época la convirtió en un fenómeno de audiencia y en una producción que abrió el camino para nuevas historias dirigidas al público joven.

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