Un monólogo sobre la lucha LGBT en vísperas del Año Nuevo

2025, año de diplomacia cultural e inauguraciones recicladas

Galería Karen Huber y su larga apuesta por la pintura

Abel Quezada Rueda, en diálogo con sus maestros

IMER cancela otra emisión cultural: después de 21 años sale del aire programa del historiador Javier Garciadiego

El caos navideño y la cancelación del impuesto a videojuegos violentos en los memes de la semana

recibieron el mejor regalo de Navidad, la llegada de su hijo Máximo, los actores anunciaron la feliz noticia con un par de fotografías en la que aparecen junto a su retoño.

iniciaron su romance en 2024 durante las grabaciones de la telenovela "Juegos de amor y poder", donde coincidieron, tras separarse Claudia de su anterior pareja, Hugo Catalán, en mayo de 2024, el flechazo entre ambos fue inmediato y oficializaron su relación a inicios de 2025, pese a críticas por la diferencia de edad, pues ella es mayor que él nueve años.

Saíd le propuso matrimonio a Martín cuatro meses después de que hicieron público el romance y celebraron su boda civil en junio en la Ciudad de México, rodeados de seres queridos y con sospechas de que venía un bebé en camino, versión que negaron por completo, aunque se mostraron ilusionados con la idea.

Nace el hijo de Claudia Martín y Carlos Said

Fue a través de una publicación conjunta que Claudia Martín y Carlos Said dieron a conocer la esperada llegada de Máximo Saíd Martín, en diciembre de 2025, a quien calificaron como el "mejor regalo de Navidad".

"No sabíamos que podíamos ser más felices hasta que llegaste el mejor regalo de Navidad eres tú Máximo Said Martín, ¡bienvenido a la familia!", se lee junto al par de enternecedoras fotos en las que aparecen en familia frente a un árbol de Navidad.

El debut de Claudia Martín como mamá a sus 36 años, se suma a la lista de famosas que debutaron en la maternidad este 2025, como fue el caso de Ana Brenda, con 39 años y Martha Higareda, con 42.

[Publicidad]