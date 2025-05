Lupita D’Alessio apareció entre lo más leído y no precisamente por su voz, sino por la guerra de cifras en torno a los asistentes que la vieron en su concierto del pasado 10 de mayo, en el Zócalo capitalino. Mientras Protección Civil, la instancia que supervisa riesgos en eventos masivos, informó la presencia de 20 mil personas, el Gobierno de la Ciudad de México encabezada por Clara Brugada, se apresuró a decir una vez terminado el evento, que lo habían disfrutado 100 mil hombres y mujeres, es decir, la plancha a reventar, aunque no era así. Al menos la mitad de la misma estaba vacía y aparte se habían colocado sillas, lo cual limitaba aún más el número de personas. Luego la agencia BOBO reportó 160 mil personas, lo cual avivó aún más el debate.

Lupita D’Alessio en la CDMX. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL.

Justo cinco minutos antes de iniciar el recital, varias decenas de sillas lucían vacías. Durante la semana previa, la Secretaría de Cultura local había informado que se pondrían 20 mil asientos, pero empleados del gobierno de la CDMC, cuestionados en ese momento, afirmaron que sólo habían colocado más de 2 mil 500 sillas. Vendedores que se dan cita en todos los masivos que se realizan en el Zócalo, hablaban entre ellos que ya no era negocio asistir, pues cada vez era menos la asistencia a los eventos. Días antes, en la función especial de la cinta animada "Flow", Protección Civil reportó 18 mil personas.

Gloria Trevi habló de Sergio Andrade

Gloria Trevi habló de Sergio Andrade, el mánager con quien habría tenido una hija y junto con el que sería hecha presa en Brasil a principios de siglo, por presunta corrupción de menores. Lo hizo durante una entrevista con Yordi Rosado, donde afirmó que nunca fueron pareja, aunque así se le ha conocido siempre. “Yo no lo podría llamar pareja porque me lo dijo así de claro: ‘tú y yo no somos pareja’. Y cuando te dicen ‘expareja de Gloria Trevi’, ¿cómo? Si él me dijo que no éramos nada, y eso fue lo que me manejó toda la vida”, expuso la regiomontana. En su momento Trevi fue absuelta de los cargos que se le imputaban y rehecho su vida. Desde hace más de dos décadas mantiene una relación con el abogado Armando Gómez, con quien se casó en 2009.

La cantante habló sobre su pasado con Sergio Andrade. Foto: Captura de pantalla.

Sergio Mayer vuelve a apoyar a Alexa Hoffman

El ahora diputado Sergio Mayer volvió a estar en el ojo público. Y eso porque utilizó su cuenta de X para apoyar a Alexa Hoffman, la joven que denunció a su media hermana, Daniela Parra, por revictimización. Alexa es la chica que primero acusó a su padre, el actor Héctor Parra, de abusar de ella. Mayer, su momento, fue acusado por la defensa del histrión de tráfico de influencias, pues en ese momento también era legislador y había apoyado a Alexa. Ahora el también creador de Sólo para mujeres escribió un claro mensaje: “Estoy orgulloso de ti, Alexa Hoffman, mi respaldo y reconocimiento siempre, tú y todas las víctimas se lo merecen. La verdad tarde o temprano, siempre sale a relucir. Una mentira no se puede sostener por sí sola o por solo repetirla”.

Sergio Mayer ha defendido a Alexa Hoffman a lo largo de la demanda que enfrentó en contra de su padre, Héctor Parra, por el delito de abuso y corrupción de menores. Fotos: Instagram

Salud de Julissa

Se reportó que Julissa, la productora de teatro y que en los 60 brincó al estrellato al ser la protagonista mujer de la cinta “Los caifanes”, tiene problemas de movilidad. Eso lo confirmó su ex esposo, Benny Ibarra, quien para una revista compartió que la actriz a veces debe utilizar silla de ruedas, aclarando que mentalmente se encuentra en perfectas condiciones. Julissa, de 81 años, vive con su hijo Alejando Ibarra, su expareja y nietos, aunque con separaciones delimitadas para que cada quien tengan su intimidad. Julissa se comunica por medio de un timbre especial, en caso de requerir ayuda.

