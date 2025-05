Gloria Trevi tiene una trayectoria de 36 años, pero aseguró que por primera vez trabaja para su propio beneficio, debido a que su más reciente álbum El vuelo, marca su inicio como artista independiente.

“Estoy muy agradecida con las disqueras en las que estuve, pero era otro tiempo, lo que es maravilloso en este momento es ser dueña de mi catálogo, ahora estoy creando una herencia con mi música, que no es para otros, es para mí, para mi familia”, explicó Trevi.

La decisión de dejar atrás el respaldo de un sello discográfico internacional y dar este paso al vacío, grabando un álbum con sus propios recursos y lanzar su propia disquera, es la clase de riesgos que, pese a todo, dijo le gusta tomar.

“Me gusta tomar riesgos y estoy feliz con éste que tomé, creo que me ha ido muy bien. Amanecer y saber que no está detrás de ti una trasnacional y que estás número uno en Latinoamérica, en EU o España, se siente bonito”.

Hacer sus cosas a su modo siempre ha sido la máxima para Trevi, por eso ahora decidió hacer El vuelo como en los viejos tiempos.

“Quise sacar esta música de una manera retro, actualmente los artistas no hacen álbumes sino sencillos, se me hizo bueno sacar una producción completa, para escuchar las canciones en orden. Es un riesgo, estoy ante una generación que tal vez no está acostumbrada a eso, aún así siento que ha sido fabulosa la respuesta de la gente”.

Gloria explicó que El vuelo nació en un momento muy complicado para ella en cuanto a tiempos, pero como si fuera arte de magia, una a una las canciones le fueron llegando a sus manos.

“Ante el trabajo superarrollador que he tenido, con giras, presentaciones tras presentaciones, situaciones legales, la familia, en fin, todo, no pude hacer un campo de composición, pero me fueron cayendo las canciones y hoy algunos consideran este álbum el mejor de mi carrera”, explicó Gloria.

Por ejemplo, un productor le hizo llegar el tema “Q.E.P.D.”, mientras ella estaba en la sala de espera de un aeropuerto, la escuchó y de inmediato se sintió conectada con la letra del tema, al grado que lo eligió como sencillo a promocionar, y resultó ser todo un éxito.

Algo que Gloria Trevi disfruta del disco que creó es que la lleva de un género musical a otro, desde la bachata hasta el rock.

“Hago lo que me gusta, yo no sigo las tendencias, busco siempre proponer cosas nuevas. Este disco no es complaciente, fue hecho desde el amor verdadero”.