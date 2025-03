Recordando a Antonio Banderas en la película “Desperado” , Christian Nodal pisó lo que para muchos en un monstruo que tritura a quien no está listo: la Monumental Plaza de Toros México, al sur de la capital nacional.

Cuando las luces se apagaron y sonaron acordes de “La malagueña”, el alarido de la gente se levantó por miles, para dar paso después a un coro multitudinario al oír “Morena de mi corazón”.

Si en filme de hace casi tres décadas Banderas aparecía tocando la guitarra y todo vestido de negro, Nodal demostró que vestido de café y verde, sombrero y chaleco, sólo usando su voz, el efecto se potencializa.

Esta noche el público de la plaza de toros vibró con los clásicos del cantante de regional mexicano Cristian Nodal Fotos: de Yaretzy M. Osnaya EL UNIVERSAL

Y más cuando mueve la cadera y lanza un primer “hola” a la Ciudad de México.

“Adiós amor” y “No te contaron mal” son las canciones que le siguieron”.

“¿Cómo la están pasando esta noche?, no saben, no se imaginan cuánto soñé con esto, se veían guapas y guapos, ahora vienen de sombrerito y botitas, de lujo, la vamos a pasar chingón esta noche”, dice en su primer discurso al público, al que le explica que lo suyo no es la palabra, sino cantar.

Previo a su arribo, Los Plebes del Rancho habían dejado caliente el ambiente, arrancando algunos gritos de apoyo entre el público que en ese momento no llenaba la mitad de las tribunas.

La estructura metálica del escenario permitió poner pantallas gigantes en sus cuatro lados, para que el público en la parte alta de la Plaza viera la presentación en detalle.

Fue precisamente en esa zona donde la gente se divirtió por varios minutos haciendo la ola, generalmente vista en eventos deportivos cuando la gente está aburrida.

Nodal estuvo acompañado de un mariachi de más de 10 músicos sentados alrededor del escenario y tres coristas, una de las cuales le hizo réplica en la amorosa “Por el resto de tu vida”, al igual que en “Dime cómo quieres”.

Como parte del repertorio se sumaron los covers de “Clavado en un bar”, de Maná; “Devuélveme a mi chica”, de los Hombres G; “Como la flor”, de Selena, “Mujeres divinas”, popularizada por Vicente Fernández y “Así fue”, de Juan Gabriel.

En algún momento, con el público cercano, Christian intercambió su sombrero por una corona; autografió un disco que también besó e hizo lo mismo con una playera, usando la espalda del acordeonista como apoyo.

“Los amo un chingo Ciudad de México”, exclamó Nodal.

“Botella tras botella”, “La intención” y “La sinvergüenza”, fueron otras de las canciones escuchadas a lo largo de las dos horas y media que duró el concierto. En “De los besos que te di”, Nodal se hizo acompañar por el joven Emiliano Sánchez.

