Christian Nodal se enfoca en el amor que da a los que lo rodean y también del que recibe, el cual, dice, "es muy bonito", sabe que el hate y las críticas existen y que es lo de hoy en las redes sociales; el hate ha sido una constante para el cantante como para su esposa Ángela Aguilar.

Nodal se alista para su presentación el 14 de marzo en la Plaza México ante 44 mil almas, y donde asegura habrán sorpresas, tal vez la presencia de su esposa, con quien tiene un dueto llamado "Dime como quieres".

Ángela estaría más que lista para volver a subirse al escenario y acompañar a su marido, está estrenando look con unas extensiones con las que deja atrás por completo, aunque tal vez no de manera definitiva, su look con cabello corto que usó desde que comenzó su carrera.

Lee también: Ángela Aguilar presume extensiones pero los ataques continúan: “nos sigue cayendo mal”

A Nodal y a Ángela no sólo los une el amor, también el talento mutuo al interpretar música regional mexicana, por lo que el cantante adelantó en su visita a Televisa, que su esposa tiene una colaboración especial en su nuevo disco, el cual saldrá en mayo.

Christian Nodal duerme con la conciencia tranquila

Christian Nodal dijo, en entrevista con N+, que se encuentra en un muy buen momento de su vida, aseguró que está feliz y muy emocionado con lo que viene, por lo que no le hace caso al hate en redes sociales, pues su núcleo está sólido y él se va a dormir con la consciencia tranquila.

"De eso va todas las redes sociales actualmente, creo que la libertad de expresión se confunde con otras cosas, y al final del día lo bonito es irse a dormir a la cama tranquilo, con la consciencia tranquila, creo que eso es lo que vale la pena", afirmó.

Lee también: Rechazan ciberbullying a Ángela Aguilar: fans mostrarán apoyo a la cantante en el Carnaval de Mazatlán

El intérprete de 25 años desatacó que su lugar seguro son sus fans, con quienes tiene una conexión bonita y especial; él trata de dar amor a quienes lo rodean.

"Yo trato de amar a toda la gente que me rodea, y me aman muy bonito también, entonces, mientras el núcleo esté sólido, no importa qué pase detrás de las capas de lo que la gente se pueda imaginar", afirmó.

Nodal, quien está en gira de medios previo a su show en la Plaza México, deleitó a los conductores del programa "Hoy" al interpretar a capela varios de sus éxitos.

rad