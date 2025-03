Christian Nodal rompe barreras con gira internacional y colaboraciones explosivas

No es por intrigar pero Christian Nodal guarda, bajo el brazo, una gran cantidad de sorpresas que están de camino: colaboraciones, un nuevo e impactante espectáculo masivo en la Plaza de Toros de la Ciudad de México (el 14 de marzo) y, por si fuera poco, un documental y gira mundial renovada.

Nodal es como “El rey Midas de la música regional mexicana”, todo lo convierte en oro. Los triunfos que se están acumulando vienen aderezados por lo que precede al artista. Su música siempre es un cheque en blanco en plataformas digitales. Por ejemplo, “La intención”, colaboración con Peso Pluma, lanzada en 2024, alcanzó el puesto número 9 en las listas de México y el número 92 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. “Por el resto de tu vida”, un dueto con la cantante argentina Tini, lanzado en 2023, ha sido bien recibido por el público; “Un cumbión dolido”, tema lanzado en 2023, alcanzó el puesto número 2 en las listas mexicanas; “Ya pedo quién sabe”, una colaboración con Grupo Frontera, lanzada en marzo de 2024, alcanzó el puesto número uno en la lista Regional Mexican Airplay de Estados Unidos en su séptima semana.

Su más reciente tour, Pa’l Cora Tour 2024, cerró varias fechas: 28 de junio, Stadhalle Dietikon - Zúrich (Suiza); 29 de junio, Shepherd’s Bush Empire, Londres (Inglaterra); 30 de junio, Bataclan, París (Francia); 5 de julio, WiZink Center - Madrid (España); 6 de julio, GranCa Fest - Gran Canaria (España); 12 de julio, Palau Sant Jordi - Barcelona (España); 13 de julio, Starlite - Marbella (España), y 19 de julio, en el Milano Festival - Milán (Italia). Esto convirtió a Nodal en el primer artista de la música regional mexicana, menor de 30 años, con una gira internacional de estas magnitudes.

“El forajido” ha vuelto a sus inicios: cercano a la prensa, empático con su público, divertido y amable. Ha recontratado a uno de los mejores publirrelacionistas del género popular, el gran Alex Jiménez. Sus esfuerzos desde niño comienzan a florecer a plenitud.

Christian Jesús González Nodal nació el 11 de enero de 1999. Su trayectoria ha sido tanto exitosa como meteórica. Participó en su infancia y adolescencia en varios concursos de juegos infantiles, obteniendo los primeros lugares. A los 16 años, mientras estudiaba en el sistema educativo Escuela Nacional Preparatoria No. 8, decidió trasladarse a la ciudad de Ensenada, Baja California, donde cursó su primer semestre de bachillerato. Los fines de semana iba a dar conciertos a Mexicali. Tiene una familia llena de músicos, casi todos cantan o tocan un instrumento y a los 13 años, descubrió que tenía la capacidad de componer. “Te fallé” es un tema de su autoría y fue uno de los que lo dio a conocer en las redes sociales. En 2017 lanzó su primer sencillo y video oficial, “Adiós amor”, que es una versión de “Los Sareyes de la Sierra”. En ese mismo año se desprendió de ahí su primer disco titulado “Me dejaré llevar”, en donde se convirtió en el creador del género romántico y bravío, que incluye una combinación de banda, acordeón y ranchero.

En 2019 presentó su segundo álbum, titulado “Ahora”, en el cual colaboró con estrellas de otros géneros musicales como Juanes (“Tequila”), Sebastián Yatra (“Esta noche”), Piso 21 (“P’a olvidarme de ella”), Jessi Uribe (“El dolor con el licor”) y Maluma (“Perdón”). A partir de ese momento, todo en la carrera de Nodal se convirtió en éxito. Se hizo amo y señor de las plataformas digitales, con millones de reproducciones y cantidades millonarias de visitas en YouTube.

En abril de 2020, publicó la primera parte de su tercer disco denominado “Ayayay”, el cual contiene canciones como “Se me olvidó”, “Amor tóxico”, “Mi chula” y el sencillo multiplatino y diamante “Dime cómo quieres”, que hizo en colaboración con su ahora esposa, Ángela Aguilar. En 2021, Christian demandó a su disquera Fonovisa por incumplimiento de contrato y ese mismo año firmó con Sony Music. Ya en medio de este nuevo compromiso laboral, se dio a conocer el tema “Ya no somos ni seremos”, con el que logró más de 250 millones de reproducciones.

Hoy, Nodal cambia de estrategia y se desmarca profesionalmente de su familia política y la dañada imagen pública de su esposa. Inteligente estrategia que seguramente lo regresará a cosechar lo sembrado, sin sequías ni plagas ajenas. Sembrará sus propias tierras y riesgos, como lo hizo siempre.

Y para cerrar el fin de semana, vengan desde aquí algunas notitas cortas. El amor está en el aire. Laura Flores y Lalo Salazar unifican su historia entre el mundo de la actuación y las noticias. Se conocieron hace más de 25 años cuando coincidieron en el matutino “Hoy”. Ambos tenían pareja entonces. Pasaron los años y se reencontraron en otro foro, ahora solteros. Él, recién abandonado por su esposa. Ella, divorciada hace casi un año. Flechazo inmediato e irreversible. ¡Qué viva el amor! Y ojalá les dure muchos mañanas.

En “La casa de los famosos All Stars” parece que tienen en el olvido o simplemente no les importan las reglas de la franquicia de Endemol Shine Boomdog. Está prohibida la agresión física, y quienes la han cometido en cualquier otra parte del mundo han sido sancionados con expulsión directa. En Telemundo, no. Allá sí se pueden empujar, amenazar de muerte e incluso forcejear sin que haya ninguna consecuencia. Con todo y eso, el rating no les favorece. La fórmula no sólo está desgastada, sino que la multitud de desconocidos no deja a los verdaderamente famosos dar contenido. Es predecible, y desde cualquier butaca notable que están guionados para lograr “la telenovela de la ficción”. Casualmente, todo comienza a suceder cuando algunos habitantes salen del confesionario con “claras instrucciones”, pero tratando de que no se note que “el conejo saldrá del sombrero del mago”.

Pregunta de la semana pasada: ¿Actor cuyos berrinches en camerinos son el chiste diario (y favorito) de los técnicos y producción de la obra “Perfume de gardenia”?

Respuesta: Jorge Salinas.

Pregunta de la semana: ¿Actriz cubana, quien, cuatro años después de haber golpeado y dejado sin herramientas de trabajo a un periodista gráfico continúa vendiéndose como la “víctima” del incidente?