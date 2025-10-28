Más Información

Siempre soñó con ser “papá” yfinalmente alcanzó ese título al darle la bienvenida a su primer hijo junto a la actriz portuguesa Alba Baptista. Según TMZ, el bebé nació el sábado 25 de octubre en Massachusetts, estado natal del actor del Universo Cinematográfico de Marvel.

Hasta ahora, la pareja mantiene su privacidad y no ha ofrecido detalles oficiales sobre el nombre o sexo del recién nacido, aunque el portal señala que se llamaría Alma Grace.

Baptista, de 28 años, y Evans, de 44, se casaron en septiembre de 2023 en Cape Cod, Massachusetts, y luego celebraron en Portugal.

Lee también:

Los enamorados se conocieron en Europa durante un rodaje en el que participaban en proyectos distintos y hicieron oficial su relación en enero de 2023 con un posteo en Instagram.

De acuerdo con “People”, amigos cercanos a la pareja aseguran que su encuentro en Europa fue “amor a primera vista”.

Los rumores de embarazo de Alba Baptista

Durante el verano, los rumores sobre la paternidad comenzaron a circular cuando una cuenta de fans publicó un homenaje del Día del Padre, etiquetando a los padres de Chris y Alba.

Luiz Baptista, padre de Alba, comentó: “Muchas gracias, querido Chris. ¡Te toca a ti pronto!”, lo que hizo sospechar a los seguidores, quienes acertaron.

Otra pista fue que Chris vendió su mansión en Hollywood Hills por 7 millones de dólares y se mudó a una casa cerca de su familia.

Lee también:

