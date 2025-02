Hollywood, California.— El cambio de estafeta en el universo Marvel llega hoy con el estreno de Capitán América: un nuevo mundo (2025), que tuvo su premier el martes en el Teatro Chino.

Asistieron Anthony Mackie (Sam Wilson), como el actual dueño del escudo de la estrella; el latino Danny Ramirez (Falcon) y la leyenda del cine, Harrison Ford (Thunderbolt Ross) quien encarna al nuevo presidente de EU.

La cuarta película dedicada al Capitán América es continuación de la miniserie de Disney+, Falcon y el Soldado del Invierno y de la secuela de El increíble Hulk (2008) en la que se presentó a Thunderbult (William Hurt, 1950-2022), personaje que ahora Harrison Ford asume y explota en la forma de su alter ego, Hulk Rojo.

“Hulk es una leyenda en su propio mundo. Y yo no sé lo que hace una leyenda; pero sé lo que un actor hace y así me considero: un actor que trabaja”, compartió con su particular sonrisa el actor de Star Wars a EL UNIVERSAL.

En Un nuevo mundo, Wilson llega a la Casa Blanca para apoyar un tema de interés internacional, por lo que el presidente Ross y él deben aprender a trabajar juntos, eliminando totalmente cualquier sospecha y antagonismo del pasado.

En tanto, la llegada del científico Seth Voelker (Giancarlo Esposito), de moralidad cuestionable, pone en jaque al nuevo orden que los héroes pretenden realizar.

“Creo que necesitamos más equidad, justicia y condiciones igualitarias para todos. También creo que amamos al Capitán América porque representa ideales muy altos, con ambiciones grandes derivadas de lo que él hace a diario. Su motivación es buscar hacer el bien lo más posible”, explicó Ford, de 82 años.

Para que Ford se volviera Hulk Rojo se vistió de un traje con sensores para que la tecnología de performance capture (captura de actuación) grabara sus movimientos y así poder convertirse en el gigante del cómic en la pantalla.

“Creo que amamos mucho al Capitán América porque es uno de nosotros. Él se despierta como cualquiera de nosotros, hace su ejercicio de rutina y se va a trabajar. Él representa lo mejor de todos nosotros”, considera Mackie.

“La gran idea detrás de Capitán América, especialmente para mi personaje de Sam Wilson, es que él no se asume solo, sino que todo hombre común es el Capitán América. Él sólo es el que se pone el uniforme y hace cosas que dignifican su vida de una manera honorable”, abunda el actor de 46 años.

Mackie ha estado al lado de los Avengers desde 2014, primero interpretando a Falcon y luego como el máximo líder de la justicia americana, desde que el Capitán de Chris Evans le pasará la estafeta en Avengers: Endgame (2019).