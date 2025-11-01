Más Información

Golpe al Louvre: una mujer se suma a los acusados del millonario robo y el botín sigue perdido

Así fue la inauguración del Gran Museo Egipcio en Guiza

El Gran Museo Egipcio finalmente abre sus puertas: orgullo nacional y apuesta cultural global

España reconoce “injusticias y dolor” en la Conquista

Una ofrenda a quienes la cultura perdió este año

Fallece Teresa Velázquez, defensora de la pintura

ya disfruta de la paternidad. El actor de Marvel y su pareja, Alba Baptista, dieron la bienvenida a su primera hija, Alma Gracie, el pasado 25 de octubre.

Los primeros días del actor con su pequeña han sido tranquilos, y se siente muy “orgulloso de ser papá de una niña”, dijo una fuente a People durante el fin de semana.

La bebé, según medios estadounidenses, nació en Massachusetts, donde reside la pareja y también algunos de sus familiares. “Están disfrutando de su privacidad y de estos primeros días especiales como familia con su bebé”, añadió el informante.

Evans y Baptista, de 28 años, se casaron en 2023, primero en Portugal y más tarde en Massachusetts.

Su relación se hizo pública en 2022, y según una fuente cercana, llevaban más de un año juntos y todo iba en serio. “Están enamorados y Chris nunca ha sido tan feliz. Toda su familia y amigos la adoran”, comentó la fuente.

Hasta el momento, la pareja no ha compartido la noticia de su bebé en sus redes sociales.

Chris Evans y su deseo de formar una familia

En 2024, Evans expresó que quería formar una familia con la modelo: “Sí, eso espero. El título de papá es emocionante”, comentó.

Ser padre siempre estuvo entre sus metas a largo plazo, y mencionó que se sentía inspirado por otros actores y artistas que valoraban la familia, las relaciones y el amor que compartían.

Aunque sigue enfocado en su carrera, también aseguró que ahora da prioridad a su vida familiar: “Esas cosas son las más importantes. Me encanta la idea de la tradición y la ceremonia; he tenido mucho de eso en mi vida, así que la idea de crear eso, no se me ocurre nada mejor”.

