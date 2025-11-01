Más Información
Chris Evans ya disfruta de la paternidad. El actor de Marvel y su pareja, Alba Baptista, dieron la bienvenida a su primera hija, Alma Gracie, el pasado 25 de octubre.
Los primeros días del actor con su pequeña han sido tranquilos, y se siente muy “orgulloso de ser papá de una niña”, dijo una fuente a People durante el fin de semana.
La bebé, según medios estadounidenses, nació en Massachusetts, donde reside la pareja y también algunos de sus familiares. “Están disfrutando de su privacidad y de estos primeros días especiales como familia con su bebé”, añadió el informante.
Lee también: Cortometrajes en lenguas originarias y leyendas mexicanas recorrerán Puebla, Oaxaca y más estados con “Mi Cine”
Evans y Baptista, de 28 años, se casaron en 2023, primero en Portugal y más tarde en Massachusetts.
Su relación se hizo pública en 2022, y según una fuente cercana, llevaban más de un año juntos y todo iba en serio. “Están enamorados y Chris nunca ha sido tan feliz. Toda su familia y amigos la adoran”, comentó la fuente.
Hasta el momento, la pareja no ha compartido la noticia de su bebé en sus redes sociales.
Chris Evans y su deseo de formar una familia
En 2024, Evans expresó que quería formar una familia con la modelo: “Sí, eso espero. El título de papá es emocionante”, comentó.
Ser padre siempre estuvo entre sus metas a largo plazo, y mencionó que se sentía inspirado por otros actores y artistas que valoraban la familia, las relaciones y el amor que compartían.
Lee también: Geraldine Bazán responde tajante a las reacciones por foto con Gabriel Soto: "no hay segundas oportunidades"
Aunque sigue enfocado en su carrera, también aseguró que ahora da prioridad a su vida familiar: “Esas cosas son las más importantes. Me encanta la idea de la tradición y la ceremonia; he tenido mucho de eso en mi vida, así que la idea de crear eso, no se me ocurre nada mejor”.
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]