Más Información

Golpe al Louvre: una mujer se suma a los acusados del millonario robo y el botín sigue perdido

Golpe al Louvre: una mujer se suma a los acusados del millonario robo y el botín sigue perdido

Así fue la inauguración del Gran Museo Egipcio en Guiza

Así fue la inauguración del Gran Museo Egipcio en Guiza

El Gran Museo Egipcio finalmente abre sus puertas: orgullo nacional y apuesta cultural global

El Gran Museo Egipcio finalmente abre sus puertas: orgullo nacional y apuesta cultural global

España reconoce “injusticias y dolor” en la Conquista

España reconoce “injusticias y dolor” en la Conquista

Una ofrenda a quienes la cultura perdió este año

Una ofrenda a quienes la cultura perdió este año

Fallece Teresa Velázquez, defensora de la pintura

Fallece Teresa Velázquez, defensora de la pintura

Cuarenta y cuatro cortometrajes animados hablados en lenguas originarias y relatando leyendas mexicanas, recorrerán 30 municipios de entidades como Puebla, Colima y Oaxaca, cuyos habitantes no tienen acceso fácil al cine.

Esto dentro del concepto Mi Cine, muestra Itinerante de Cine por la Identidad, que se realizará a partir del próximo martes y que concluirá el 21 de enero.

Los cortos, que serán exhibidos previo a uno de los ocho largometrajes seleccionados, son una iniciativa de Hola Combo en colaboración con Canal 11, los cuales pueden ser vistos por el resto del pais en la página de 68voces.

“Van a ser de cinco a siete cortos antes de una película, porque duran entre uno y tres minutos. En la primera edición de Mi Cine tuvimos mucho acercamiento de las infancias, de familias, así que este año nuestra preocupación y ocupación fue justo dar algo a ese entorno familiar y salieron estos cortos”, comenta Carlos Hernández, director de Mi Cine.

Lee también:

Municipios como Tuxpan de Bolaños y Colotlán (Jalisco); Jicolapa (Puebla), Xico (Veracruz); Yautepec y Hueyapan (Morelos), Cerro del Indio y Marquelia (Guerrero) y Santa Catarina Juquila y Santiago Jimiltepec (Oaxaca) son algunos de los que contarán con los cortos.

Como largometrajes se proyectarán títulos como “El sueño de Mara’akame”, “Corazón de mezquite", “Soy Yuyé” y “Tiempo de lluvia”.

“La idea es la creación de público y sobre todo, acercarnos a lugares donde generalmente no se ve cine, es como reforzar la misión de que las personas que estuvieron involucradas en las películas que no se ven en las pantallas, las vean”, apunta Hernández.

Lee también:

Mi Cine es una iniciativa de Mandarina Cine, en colaboración con racismomx y Ecocinema. La primera edición impactó a más de 6 mil asistentes de 54 comunidades y 27 Estados.

También cuenta con la colaboración de CEDECINE, comunidad de proyectos de exhibición cinematográfica alternativa e independiente a las grandes cadenas como Cinépolis y Cinemex.

Esto garantiza también unos 150 espacios diseminados en, entre otros lugares, Navojoa, Ixmiquilpan, Huajuapan de León, Lerdo y Guelatao.

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Nodal lanza misterioso mensaje anunciando su "dueto más soñado" y no es con Ángela. Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP / IG: Nodal

Christian Nodal lanza polémico mensaje: anuncia su "dueto más soñado" y no es con Ángela Aguilar

Rey Carlos III retira título de príncipe y residencia real a su hermano Andrés. Foto: (Photo by Adrian Dennis / AFP)

Rey Carlos teme que su hermano Andrés publique un libro con los secretos más oscuros de la realeza

Beliween 2025 enloquece a fans: Belinda sorprende como “Bruja Pop” en versión Gremlin Foto: Belinda IG / Captura de pantalla mayu_altamif TikTok

Beliween 2025 enloquece a fans: Belinda sorprende como “Bruja Pop” en versión Gremlin

Sydney Sweeney y su look braless más arriesgado: un vestido braless completamente transparente. Foto: AFP

Sydney Sweeney y su look braless más arriesgado: un vestido braless completamente transparente

Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi. Foto; AFP

Antonela Roccuzzo destila belleza con espectacular vestido de transparencias

[Publicidad]