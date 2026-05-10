Más Información

“En las cárceles de Bukele la tortura es sistemática”: entrevista con el periodista Oscar Martínez

“En las cárceles de Bukele la tortura es sistemática”: entrevista con el periodista Oscar Martínez

El vuelo de las luciérnagas: un fragmento del último libro de Rossana Reguillo

El vuelo de las luciérnagas: un fragmento del último libro de Rossana Reguillo

Materia oscura: tres poemas de Jorge Fernández Granados

Materia oscura: tres poemas de Jorge Fernández Granados

Bebiendo por la vieja calzada de Tlacopan

Bebiendo por la vieja calzada de Tlacopan

El encuentro posible: elogio de Hugo Hiriart

El encuentro posible: elogio de Hugo Hiriart

festejó a las madres en su concierto en la Plaza de toros México este sábado 9 de mayo con un emotivo momento en el que cantó a su madre frente a 40 mil personas.

En el show con el que el originario de Huamantla presentó su disco “Vida México” a sus fans de la Ciudad de México no dejó pasar la oportunidad de dedicar una parte a las mamás.

Carlos tomó el micrófono para hablar de cómo con 16 años compuso una canción a manera de regalo y ahora, 14 calendarios después quería hacer lo mismo con todas las que se dieron cita en “La Mexico”.

Lee también

Concierto de Diego Rivera en la monumental Plaza de Toros de la Ciudad de México. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL
Concierto de Diego Rivera en la monumental Plaza de Toros de la Ciudad de México. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

Antes de iniciar con “Eres tú mamá” acompañado del mariachi, Rivera obsequió un ramo de flores a una de las madres presentes en representación del resto que lamentó no poder felicitar de cerca.

Posteriormente bajó del escenario para cantar a María de Lourdes Guerra Martínez que inmediatamente rompió en llanto ante el gesto de su hijo.

Ha*Ash y Yuri acompañan a Carlos Rivera

El concierto de Carlos Rivera en la Plaza de toros México no podía pasar sin invitados especiales; Ha*Ash y Yuri fueron la elegidas para acompañarlo con dos canciones.

Lee también

“El duelo tiene varias etapas, Ojalá uno pudiera mandar una orden y decir ya supera y listo, lo primero es aceptar, eso ya se acabó y dejar en libertad a esa persona, es como decir, tú me quieres, pero yo te amo”, dijo el de Huamantla.

Las hermanas subieron para entonar “Te dejo en libertad”, casi de inmediato, solo una canción después, Yuri tuvo su turno al bate para interpretar el que Rivera calificó como uno de los duetos más importantes de su carrera, “Ya no vives en mi”.

Concierto de Diego Rivera en la monumental Plaza de Toros de la Ciudad de México. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL
Concierto de Diego Rivera en la monumental Plaza de Toros de la Ciudad de México. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

Carlos deleitó por más de tres horas a sus riveristas en un espectáculo que fue prácticamente una historia de vida, muerte y resurrección, todo de la mano de uno de sus estandartes, el amor e intervenciones espectaculares de danzantes prehispánicos para marcar cada transición.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

js

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Reportan que Meghan y Harry ya "viven vidas separadas" y que son marido y mujer “sólo en el nombre”. Foto: AFP / AP

Reportan que Meghan y Harry ya "viven vidas separadas" y que son marido y mujer “sólo en el nombre”

¿Qué pasó con Vadhir Derbez? Eugenio Derbez y José Eduardo reaccionan a la polémica denuncia. Foto: José Eduardo Derbez- IG / Eugenio Derbez- IG

¿Qué pasó con Vadhir Derbez? Eugenio Derbez y José Eduardo reaccionan a la polémica denuncia

“Grita y hace berrinches”: Revelan el lado más explosivo del príncipe William que ‘aterroriza’ al rey Carlos. Foto: (Photo by JUSTIN TALLIS / POOL / AFP)

“Grita y hace berrinches”: Revelan el lado más explosivo del príncipe William que ‘aterroriza’ al rey Carlos

Piqué 'furioso' con Shakira por insinuar que es un padre ausente: "No se ajusta a la realidad", dicen. Fotos: AP

Piqué 'furioso' con Shakira por insinuar que es un padre ausente: "No se ajusta a la realidad", dicen

Salma Hayek. Foto: AFP

Salma Hayek deslumbra con vestido negro en Venecia y muestra con orgullo sus canas

[Publicidad]