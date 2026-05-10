Carlos Rivera festejó a las madres en su concierto en la Plaza de toros México este sábado 9 de mayo con un emotivo momento en el que cantó a su madre frente a 40 mil personas.

En el show con el que el originario de Huamantla presentó su disco “Vida México” a sus fans de la Ciudad de México no dejó pasar la oportunidad de dedicar una parte a las mamás.

Carlos tomó el micrófono para hablar de cómo con 16 años compuso una canción a manera de regalo y ahora, 14 calendarios después quería hacer lo mismo con todas las que se dieron cita en “La Mexico”.

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Concierto de Diego Rivera en la monumental Plaza de Toros de la Ciudad de México. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

Antes de iniciar con “Eres tú mamá” acompañado del mariachi, Rivera obsequió un ramo de flores a una de las madres presentes en representación del resto que lamentó no poder felicitar de cerca.

Posteriormente bajó del escenario para cantar a María de Lourdes Guerra Martínez que inmediatamente rompió en llanto ante el gesto de su hijo.

Ha*Ash y Yuri acompañan a Carlos Rivera

El concierto de Carlos Rivera en la Plaza de toros México no podía pasar sin invitados especiales; Ha*Ash y Yuri fueron la elegidas para acompañarlo con dos canciones.

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“El duelo tiene varias etapas, Ojalá uno pudiera mandar una orden y decir ya supera y listo, lo primero es aceptar, eso ya se acabó y dejar en libertad a esa persona, es como decir, tú me quieres, pero yo te amo”, dijo el de Huamantla.

Las hermanas subieron para entonar “Te dejo en libertad”, casi de inmediato, solo una canción después, Yuri tuvo su turno al bate para interpretar el que Rivera calificó como uno de los duetos más importantes de su carrera, “Ya no vives en mi”.

Concierto de Diego Rivera en la monumental Plaza de Toros de la Ciudad de México. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

Carlos deleitó por más de tres horas a sus riveristas en un espectáculo que fue prácticamente una historia de vida, muerte y resurrección, todo de la mano de uno de sus estandartes, el amor e intervenciones espectaculares de danzantes prehispánicos para marcar cada transición.

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