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no sólo se ha resignado a que su hable de él en medios de comunicación, sino que encuentra el lado positivo de la situación, pues pese a que afirma que la cantante está tratando de desprestigiarlo, el hecho de que se hable de él no ha provocado más que nuevas propuestas de trabajo para él.

En "Venga la alegría", Cuevas reiteró lo que dijo hace un mes, al negar que Aída haya ganado la batalla legal que los mantiene confrontados.

El cantante de bolero afirma que el proceso continúa y que no se ha llegado a una resolución definitiva, como ha dicho su hermana en diferentes medios de comunicación.

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"Que diga lo que quiera, este juicio, como se los había dicho hace mucho tiempo, es para largo, no ha pasado nada, son mentiras, no hagan caso, no ha llegado ninguna notificación", expresó.

De hecho, la demanda, de carácter civil (por daño moral), fue interpuesta por Carlos, sin embargo, la ley favoreció a su hermana, quien habría sido absuleta de la acusación en 2024, motivo por el que su hermano tendría que indemnizarla con 25 millones de pesos, cantidad que él solicitó en un principio, de acuerdo con la versión de la cantante y sus abogados.

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"No es cierto, hombre. No le hagan caso, he tenido la fortuna de estar viviendo tranquilo, bendito sea Dios, sé que es mentira todo lo que ha dicho".

Despreocupado por las declaraciones constantes de su hermana en su contra, Carlos aseguró que, hasta ha encontrado el lado positivo del asunto, pues por más que lo que se ha dicho de él ha sido muy negativo, eso no ha impedido que siga trabajando y, en cambio, sigue recibinedo propuestas para participar en diferentes proyectos.

"Que siga diciendo, entre más hablen de mí, pues más trabajo tengo, gracias a Dios, ya lo tomo como una vacilada, antes sí me enganché un poco, pero dije ´¿para qué hago caso de tonterías?´, porque son tonterías, tenemos más problemas en México y en el mundo para estar hablando de esto, es intrascendente".

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