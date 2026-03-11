La cantante mexicana Aída Cuevas anunció que obtuvo un fallo definitivo a su favor en el proceso legal que mantenía desde hace cuatro años con su hermano, el también intérprete Carlos Cuevas.

Fue el 10 de junio de 2025, cuando el abogado de la artista, el licenciado Enrique Gonález Casanova, fue al estudio de "Ventaneando" para dar a conocer la absolución, tras la búsqueda de Carlos de ser indemnizado -a través de la demanda por daño moral- con más de 25 millones de pesos.

A través de un comunicado difundido este 10 de marzo, la cantante informó que el proceso judicial ha concluido y que la resolución final de las autoridades le dio la razón.

“La verdad salió a la luz: he ganado la demanda y la justicia habló”, expresó la artista al inicio de su mensaje, en el que también reconoció que el conflicto fue un periodo complicado tanto para ella como para su familia.

De acuerdo con Cuevas, durante los últimos años enfrentó diversas demandas promovidas por su propio hermano, un proceso que describió como largo, complejo y emocionalmente difícil. No obstante, aseguró que siempre confió en que la verdad prevalecería.

“Hoy ese proceso ha concluido. Después de todas las instancias legales, la sentencia final ha salido a mi favor”, señaló.

La intérprete de música ranchera también explicó que decidió compartir la noticia luego de que durante el conflicto circularan distintas versiones públicas sobre el caso. Según dijo, la resolución judicial confirma que actuó de manera correcta.

“No escribo estas palabras desde el rencor ni desde el deseo de confrontación”, afirmó. “La resolución de las autoridades confirma lo que siempre sostuve: que actué correctamente y que la verdad estaba de mi lado”.

Aída y Carlos Cuevas en 1997; de acuerdo a lo que ha confiado la cantante, desde esa época ya sostenían problemas. Foto: EL UNIVERSAL, archivo

En su mensaje, Cuevas también aprovechó para hacer una reflexión sobre la importancia de que las mujeres defiendan su dignidad y busquen justicia cuando consideran que se ha cometido una injusticia.

“Las mujeres deben tener siempre la libertad y la valentía de alzar la voz”, escribió.

Finalmente, la cantante agradeció el apoyo recibido durante el proceso, especialmente de su familia y de las personas que confiaron en ella durante los momentos más complicados.

“Hoy cierro este capítulo con tranquilidad y con la conciencia en paz”, concluyó la intérprete, quien aseguró que ahora seguirá enfocada en su familia, su trabajo y los proyectos que vienen en el futuro.

¿Por qué se pelearon los hermanos Aída y Carlos Cuevas?

En 2020, cuatro años después de que Carlos Cuevas declarara ante la prensa que su distanciamiento con Aída se debía a que ella se había molestado por haberla contradicho públicamente —luego de que la cantante afirmara que Juan Gabriel le propuso matrimonio en tres ocasiones—, la intérprete decidió dar su propia versión de los hechos.

Durante una entrevista en el programa "entaneando", Aída reveló a Pati Chapoy que, en realidad, el conflicto entre ambos no era reciente, pues su relación como hermanos llevaba cerca de tres décadas deteriorada. Según explicó, el distanciamiento se originó por constantes burlas y humillaciones que, aseguró, su hermano hacía en su contra.

La cantante también cuestionó la conducta personal de Carlos, a quien acusó de llevar una vida que calificó como “turbulenta”, al señalar que presuntamente estaba involucrado en situaciones relacionadas con “faldas y vicios”, pese a que mantiene un matrimonio de más de 35 años.

