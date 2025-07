Aída Cuevas afirma que está dispuesta a perdonar a su hermano, sin embargo, el proceso legal, a través del que están confrontados, tiene que seguir su curso, motivo por el que aclaró que, no queda en ella lo que sucederá con la indemnización que Carlos tendría que pagarle, pues esa es una decisión que tomarán sus abogados.

La cantante de ranchero estuvo como invitada en la más reciente función de "Las leonas" y, en su encuentro con la prensa, habló de la absolución que obtuvo, luego de que la justicia la favoreciera, frente a la demanda que su hermano Carlos interpuso por daño moral.

"Gané, gané la demanda y (la resolución) es definitiva", aclaró Cuevas, a pesar de que los abogados de Carlos ya apelaron, ante la decisión de los tribunales.

Aída fue absuelta desde junio de 2024, sin embargo, la cantante no había querido dar a conocerlo, por tratar de mantener el asunto con cierta discreción.

"A mí no me gusta salir a hablar de problemas, no me gusta salir a ventilar las cosas, pero lo tuve que salir a decir", precisó a "Venga la alegría".

Fue el 10 de junio, cuando el abogado de la artista, el licenciado Enrique Gonález Casanova, fue al estudio de "Ventaneando" para dar a conocer la absolución, tras la búsqueda de Carlos de ser indemnizado -a través de la demanda por daño moral- con más de 25 millones de pesos.

Aliviada, la cantante indicó que, de haber perdido la demanda, no sabe de dónde hubiera obtenido el monto que su hermano exigía a través de la demanda civil.

"Eran casi 26 (mdp), pero no, no se hizo... si yo hubiera perdido, yo creo que hubiera tenido que empeñar... no sé qué", dijo.

Aclaró que, hasta este momento, desconoce cuál será la cantidad que sus abogados solicitarán a Carlos como reparación ecomómica.

"Eso lo están viendo mis abogados, la verdad es que eso sí no sé", expresó.

Cuevas no precisó si esa compensación se trata de otra cantidad de dinero que su hermano tendrá que pagar, además de la correspondiente por el recurso de apelación de gastos y costas (al que recurrió), para que el cantante de boleros se haga cargo de una fracción de lo que Aída pagó, a lo largo del proceso, a sus asesores legales.

Cuando la cantante fue cuestionada acerca de si perdonaría el pago a su hermano, si este no tuviera el dinero suficiente para solventar la indemnización, señaló que es un asunto que no está en sus manos, sino en la de los peritos en leyes.

"Yo no sé que vayan a hacer mis abogados, sinceramente, se los juro", reiteró.

Sin embargo, destacó que lo que menos desea es el dinero de su hermano y que, para ella, lo importante es que este asunto concluya para volver a encontrar paz.

"Yo no quiero dinero porque, para mí, eso sería dinero sucio, yo lo único que quiero es que me deje en paz, ya... que se esté en paz, y que Dios y mis padres, que están en el cielo, lo perdonen".

Negó que esté en búsqueda de una disculpa pública, pero que serán sus abogados quienes precisen lo que ocurriá, aunque declaró que, a pesar de todo, ella lo perdona.

"Yo realmente lo perdono de corazón".

¿Qué desencandenó las diferencias entre los hermanos Cuevas?

Aída y Carlos Cuevas en 1997; de acuerdo a lo que ha confiado la cantante, desde esa época ya sostenían problemas. Foto: EL UNIVERSAL, archivo

En 2020, luego de cuatro años de que Carlos dijera frente a la prensa que, si no se llevaba bien con Aída, era porque ella se había molestado con él por desacreditarla, luego de afirmar que Juan Gabriel le había pedido matrimonio en tres ocasiones, la cantante dio su versión de los hechos.

En el foro de "Ventaneando", Aída confió a Pati Chapoy que, en realidad, llevaban 30 años en que su relación fraterna se había fracturado, esto debido a las burlas y humillaciones que su hermano solía ejecutar en su contra.

Así como por el comportamiento inmoral con el que, presuntamente, Carlos conducía su vida, al afirmar que está inmiscuido en asuntos de "faldas, vicios y de una vida turbulenta", pese a sostener un matrimonio de más de 35 años.

Con la voz entrecortada, también dijo que su hermano embistió a su padre, cuando el señor tenía 80 años, y que así como arremetió contra él, también trató de golpearla a ella.

¿Qué sigue en el caso?

En la actualidad, Aída y sus abogados esperan el curso de la denuncia penal que presentó, ante las autoridades, por el presunto delito de feminicidio en grado de tentativa, como dijo en una conferencia de prensa, el pasado 19 de junio.

melc