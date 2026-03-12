La guerra de declaraciones entre Carlos Cuevas y su hermana Aída Cuevas continúa, después de que la cantante asegurara que ganó el pleito legal que enfrentaba con su hermano desde hace años, y que ahora es él quien deberá pagarle 25 millones de pesos por daño moral.

El cantante negó dicha resolución y afirmó que eso es mentira, que el proceso sigue y que él está bien asesorado por sus abogados.

"Es un despropósito, una mentira, estoy bien asesorado por mis abogados; por lo pronto vamos a dejar que hable y que hable", dijo al canal de YouTube Talentos Latinos México.

Cuevas asegura que la envidia está presente en la vida de su hermana y que por eso actúa como lo hace, niega que en algún momento de su vida hubiera perdido el piso como su hermana lo afirma, y recordó que durante 50 años fueron unidos, ella lloró con él sus penas, convivió junto a sus hijos y trabajaron juntos.

"Ya nada me sorprende, cada tres meses o cada mes se le ocurre salir con lo mismo, pero ahora aumentado, como no puede destruir con una mentira le va subiendo de tono", expresó.

Carlos dijo que no tiene miedo de que su hermana destruya su carrera, pues asegura que mucha gente no le cree, y aunque afirma que tiene material que mostraría secretos sobre su hermana, dice que no los sacaría a la luz porque se trata de su hermana y por respeto a que es una mujer, una dama y porque él no es así.

Los hermanos Aída y Carlos Cuevas comenzaron trabajando juntos y después vino el distanciamiento entre ellos.

El cantante de dijo que le consta de que su hermana sí ha recurrido a la santería, sin embargo no tiene medio porque se encomienda a Dios y porta siempre una medalla de San Benito.

Cuevas reflexionó sobre el odio que según él le tiene su hermana, el mismo odio que siente por sus exparejas, por lo que cuestionó si no será que Aída esté enamorada de él, pues sólo así se explicaría su actuar.

"Cada vez que termina una relación, los exesposos son lo peor, le pegaban uno le salió gay... siempre sale a hablar mal, como ya no se casó, yo hasta estoy pensando, ¿no estará enamorada de mi? ; es que está ilógico que esté haciendo todas estas cosas, el odio que siente contra mi, ese mismo odio que sentía contra sus exparejas", apuntó.

Aída Cuevas apoyó e impulsó la carrera de su hermano Carlos Cuevas desde los inicios de este, incluyendo su presentación en programas como "Siempre en Domingo".

Tras años de pleito, Carlos Cuevas admite que si su hermana le pide disculpas, la perdonaría.

