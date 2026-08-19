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Más feliz y enamorado que nunca, Callum Turner habló por primera vez sobre su boda con Dua Lipa, un día que describió como el más hermoso de su vida.
La pareja se casó por lo civil en mayo pasado, la ceremonia, que se realizó en Londres, fue muy íntima y solo contó con la presencia de sus amigos y familiares más cercanos; y días más tarde, celebraron por todo lo alto con una fiesta en Sicilia.
Aunque ya han pasado un par de meses desde que llegaron al altar, para el actor británico ese momento sigue muy presente:
“Fue increíble, y fue… fue el día más hermoso de mi vida”, dijo en entrevista para "Esquire".
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Turner también se refirió a toda la atención que ha recibido después de su boda, y reconoció que le resulta sumamente extraño que un momento tan personal sea comentado y celebrado por tantas personas alrededor del mundo.
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“Fuimos al parque el día siguiente y todos los que pasaban nos decían: ‘¡Felicitaciones!' En general, es extraño cuando te sucede algo tan personal y luego se habla de ello públicamente y por mucha gente”, agregó.
Aunque pareciera que los recién casados tienen la vida perfecta, para el protagonista de "Solo por una noche" reveló que aún hay algo que le falta por cumplir, y es que, quiere ser padre junto a su famosa esposa:
"Tengo 36 años. Me gustaría tener una familia y criar hijos”.
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Turner y Lipa, de 30 años, se conocieron de en un café de Londres, ambos leían el mismo libro, lo que la cantante interpretó como una señal. Comenzaron a salir en enero del 2024. Un año más tarde anunciaron su compromiso:
“Sí, estamos comprometidos. Es muy emocionante”, dijo entonces la cantante a la revista "Vogue British". “Es bonito saber que la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida te conoce muy bien”, agregó.
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