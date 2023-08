Britney Spears y Sam Asghari pusieron fin a su relación tras 14 meses de matrimonio

Tras apenas 14 meses de haber festejado su amor en una glamorosa fiesta que contó con la presencia de celebridades como Selena Gómez, Madonna, Paris Hilton y Donatella Versace, la Princesa del Pop, Britney Spears, y su compañero sentimental, el entrenador personal Sam Asghari, habrían decidido poner fin a su relación.

De acuerdo con el portal "TMZ", el quiebre del idilio amoroso se produjo en medio de crecientes rumores de infidelidad que han rodeado a la intérprete de "Toxic" en días pasados.

Foto: Instagram Sam Asghari

Lee también: La nueva joya italiana de Netflix de solo 6 capítulos que te atrapará de inicio a fin

Fuentes cercanas compartieron con el medio que se desencadenó lo que describen como una "discusión nuclear" luego de que él la confrontara. Posteriormente, el también actor optó por abandonar la residencia que compartían en The Oaks, California. Adquirieron conjuntamente esta propiedad hace apenas un año por la suma de 11,8 millones de dólares.

"Es solo cuestión de tiempo antes de que Sam busque el divorcio", afirmó un testigo sobre la situación.

Varios medios sugieren que en el eventual caso de una separación, el entrenador no accederá a una gran parte de la riqueza de Spears.

"Britney y Sam acordaron un acuerdo prenupcial en su favor", se menciona, lo que indica que el patrimonio adquirido antes de su matrimonio está protegido y cualquier asunto financiero se resolvería mediante la firma de un cheque por parte de la famosa.

Lee también: Juan Osorio incluirá a Wendy en su telenovela

Hace unos días, Sam compartió en sus redes sociales que considera a la artista como su "media naranja" y la describió como "la mujer de sus sueños".

​​​​​​​Britney Spears y Sam Asghari se casarán hoy

Hasta el momento, ninguno de los dos ha emitido declaraciones en respuesta a los informes, aunque han decidido deshabilitar los comentarios en sus respectivas cuentas de redes sociales.

Esta separación también ocurre poco después de que Britney compartiera en su perfil de Instagram un video en el que la vemos bailando con un diminuto traje de baño.

¿Quién es Sam Asghari, el hombre que llevó a Britney al altar?

Luego de una larga relación que comenzó en 2016, tras el video musical del sencillo de la artista "Slumber Party" , la pareja se casó en un evento privado en 2022, al que acudieron cien personas. ¿Pero quién es el hombre que llevó a Britney al altar?, aquí te contamos.

Asghari es un actor iraní que emigró, junto a su familia, hacia los Estados Unidos cuando tenía 4 años. Además de artista, también es un entrenador personal. El aspirante al mundo hollywoodense sufrió la separación de sus padres lo cual impactó en el entonces adolescente, y se enfocó a realizar deporte como el fútbol americano, que practicó de forma semi-profesional.

Pero, el deporte no fue su única pasión, pues también acudió a castings para ser modelo, una sugerencia que le compartió su hermana, de acuerdo con la revista "Men’s Health". A sus 21 años, Sam ya formaba parte de las pasarelas de el país norteamericano e incluso su imagen apareció en publicidades del Super Bowl.

El actor no tocó el mundo musical hasta que conoció a Britney, sino antes, pues tuvo un pequeño protagonico en el video "Work from Home", de la banda Fifth Harmony, de donde posteriormente salió la artista Camila Cabello.

El material de Fifth Harmony sólo fue el punte que lo conecto a su hoy expareja.

Instagram Sam Asghari.

Lee también: Cuestionan, otra vez, salud mental de Britney Spears tras baile pole dance