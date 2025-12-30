Más Información

La Navidad volvió a poner en evidencia la fractura entre y su familia. Un mensaje publicado por la cantante en redes sociales dejó entrever su molestia tras no haber sido incluida en las primeras celebraciones decembrinas.

El fin de semana, la artista compartió en su cuenta de Instagram un mensaje aparentemente dirigido a su madre, Lynne Spears; a su hermana, la actriz Jamie Lynn Spears; al esposo de esta, Jamie Watson; a sus hijas Maddie e Ivey, así como a su hijo mayor, Sean Preston, fruto de su matrimonio con Kevin Federline.

La intérprete de “Toxic” acompañó el post con la imágen de un árbol de Navidad con el siguiente texto: “Feliz Navidad atrasada a mi hermosa familia que nunca me ha faltado al respeto, nunca me ha hecho daño, nunca ha hecho nada completamente inaceptable ni ha causado un trauma increíble, de ese que no se puede arreglar”.

El mensaje continuó: “A mi querida, dulce e inocente familia… lo siento muchísimo por haber estado ocupada esta Navidad, pero definitivamente apareceré y los sorprenderé pronto. Hola, hermosa Ivy... Solo quiero abrazarte, mi amor... Buena suerte, amigos”. La publicación fue limitada, por lo que no permitió comentarios.

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

La foto familiar de los Spears

En el perfil de Jamie Lynn Spears se publicó un carrete de fotografías cuya imagen principal muestra a los integrantes de la familia vestidos con colores típicos de la temporada: las mujeres de rojo y los hombres de blanco. También aparece la integrante más pequeña de la familia, sonriente y con un vestido decorado con dulces. “Merry Christmas”, escribieron junto a la publicación.

Otras imágenes muestran a las niñas frente a un árbol repleto de regalos, algunos con etiquetas de dedicatorias, así como distintos detalles y decoraciones navideñas.

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

Britney Spears celebró la Navidad junto a su hijo menor, Jayden, a quien comparte con Kevin Federline y con quien se ha mostrado más cercana durante este año.

La relación familiar

A lo largo del tiempo, la cantante ha mantenido una relación complicada con su núcleo familiar, especialmente con su padre, Jamie Spears, durante el periodo de su tutela legal. En el caso de su hermana Jamie Lynn, el conflicto se intensificó en 2022, cuando esta promovía su libro autobiográfico "Things I Should Have Said".

En la obra, la protagonista de "Zoey 101" aseguró que Britney la habría encerrado en una habitación y amenazado con un cuchillo, lo que desató una guerra pública de declaraciones entre ambas. La cantante respondió entonces a través de Twitter, donde desmintió las acusaciones y acusó a su hermana de “alcanzar otro nivel de bajeza”.

“Por favor, basta de estas locas mentiras para los libros de Hollywood. Ahora y solo ahora sé que solo una basura podría decir cosas similares sobre mí”, escribió Britney en aquel momento.

