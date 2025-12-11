Más Información

Rodrigo Ímaz inaugurará exposición de arte “Latas de Palestina”; conoce aquí los detalles

Roban más de 600 piezas históricas del Museo de Bristol; buscan a cuatro sospechosos

Jóvenes, meta de Fomento Cultural Banamex en 2026

Así celebró Budapest el Nobel de Literatura 2025 de Krasznahorkai: un camión-libro que recorrió la ciudad

El Nobel 2025 celebra el poder de la ciencia y la literatura en tiempos de crisis mundial

El Instituto Cervantes recibe el legado feminista e indigenista de la mexicana Rosario Castellanos

La celebración por su cumpleaños número 44, trajo a hasta las playas de Baja California Sur, en México, donde fue vista vacacionando.

"La princesa del pop" apareció este pasado fin de semana frente a las cámaras, ahora durante una escapada en yate. En fotografías compartidas por el portal Page Six, se puede ver a la artista subiendo a una lujosa embarcación y acompañado por un misteriosos hombre.

La cantante llevaba lentes de sol grandes y su larga cabellera rubia suelta. Además lucía una camiseta rosa de hombros descubiertos, shorts blancos y un bikini rosado que mostró en sus redes sociales.

Y es que, la intérprete de "Toxic" compartió algunos momentos del paseo por alta mar con sus fans, a través de varias imágenes y videos en los que se muestra bailando ante la cámara y pasando algunos momentos de diversión.

Incluso, en uno de los clips, que mas tarde eliminó, explicó que su acompañante no se trataba de ningún interés amoroso, sino de uno de sus primos, del que no dio más detalles.

Estas breves vacaciones ocurren en medio de una nueva polémica para la estrella del pop, ya que, recientemente se reveló que lleva semanas alejada de sus familiares y amigos.

De acuerdo con información publicada por el Daily Mail, Spears no se ha comunicado con nadie de su círculo cercano y el comportamiento que ha demostrado en sus diferentes cuentas sociales, han despertado las alarmas entre sus seres queridos.

“No responde mensajes ni llamadas”, dijo una persona cercana.

Otro golpe que afectó el estado anímico de Britney fueron las declaraciones de Kevin Federline, su exesposo, quien aseguró que la artista consumía alcohol durante sus embarazos, además de que la sorprendió viendo a sus hijos dormir mientras sostenía un cuchillo en mano, lo que lo alertó.

Britney no sólo negó las acusaciones del padre de sus hijos, sino que lamentó que la relación con los ahora adolescentes sea tan distante.

