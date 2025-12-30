Rocío Sánchez Azuara se encuentra en el hospital recuperándose de una cirugía programada, a la conductora de 62 años le quitaron la matriz después de que su ginecóloga detectara que su endometrio estaba creciendo de más, además, le explicaron que tras haber tenido tres cesáreas estaba surgiendo fibrosis alrededor del útero, por lo que era necesaria la intervención.

La cirugía duró tres horas y todo salió bien, por lo que Sánchez Azuara agradeció al equipo médico que la atendió y a través de un video explicó a sus seguidores la razón por la que se encontraba en el hospital.

Lee también: Rocío Sánchez Azuara abordará el sufrimiento de los famosos en "Tu historia como la mía"

"Les cuento como inicié la semana… Histerectomia por laparoscopia con la mejor doctora", escribió Roció.

Rocío Sánchez Azuara se sometió a cirugía en la que le retiraron el útero.

La histerectomía por laparoscopia es una cirugía mínimamente invasiva para extirpar el útero a través de pequeñas incisiones abdominales (5-10 mm) usando una cámara (laparoscopio) e instrumentos largos, ofreciendo una recuperación más rápida, menor dolor y menos cicatrices que la cirugía abierta. Se utiliza para tratar miomas, endometriosis o cáncer.

Sánchez Azuara está por ser dada de alta y terminar en casa su recuperación.

Lee también: Rocío Sánchez Azuara confirma que sí le robaron; exhibe que la tienda departamental no cooperó

rad