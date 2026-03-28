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el puso pausa a las grabaciones de su serie sobre la emperatriz Carlota de Habsburgo para darse una escapada a México, donde lució una edición especial del jersey de la Selección Mexicana de futbol que enfrentará a Portugal en la reapertura del Coloso de Santa Úrsula, hoy llamado Estadio Banorte y antes estadio Azteca.

La cantante apareció de sorpresa en un bar del despecho, un evento patrocinado por una conocida marca de papas fritas, donde fue recibida entre elogios y gritos de emoción; la intérprete de "Esa boba niña nice" convivió con los fans y se tomó algunas fotografías.

Belinda en convivencia con sus fans en evento; luce playera de la Selección Mexicana personalizada.
Belinda en convivencia con sus fans en evento; luce playera de la Selección Mexicana personalizada.

Beli, como la llaman cariñosamente sus seguidores, lució un jersey tricolor personalizando repleto de cristales; la cantante, junto a Manuel Mijares y Emmanuel interpretan "Lo que hacemos, lo hacemos por el fútbol", sumándose así a la ola mundialista 2026.

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Sin dar muchos detalles, Belinda compartió un mensaje en el que habló de su estancia en México y adelantó que hoy va a grabar el video de una canción muy importante.

Belinda está en México y sorprende a sus fans.
Belinda está en México y sorprende a sus fans.

Beli, además, consintió a sus fans con un video en el que aparece con sexy atuendo de encaje negro, lo que suma comentarios a sus favor, pues nuevamente elogiaron la belleza de la cantante que actualmente vive en España, donde trabaja en una serie sobre la emperatriz consorte de México, esposa de Maximiliano de Habsburgo.

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Belinda posa en México con atuendo de encaje negro.
Belinda posa en México con atuendo de encaje negro.

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Belinda cautiva con atuendo sexy en México.
Belinda cautiva con atuendo sexy en México.

La serie que Belinda protagoniza y graba actualmente en España . Es una producción histórica de gran escala que explora la vida de la última emperatriz de México desde una perspectiva contemporánea.

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