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Aunque no se subió al ring, fue la protagonista de uno de los momentos más virales del "", el encuentro de boxeo amateur en el que famosos e influencers se enfrentaron.

Todo ocurrió la noche de este domingo, durante la transmisión en vivo desde la Arena CDMX. La actriz y aunque arrancó confiada y con actitud, todo cambió cuando confundió a una de las leyendas del boxeo internacional con un exBeatle.

Y es que, la edición 2026 de este show tuvo como invitado a Jimmy Lennon Jr., una de las voces más reconocidas dentro del pugilismo, pero Bárbara se confundió y lo presentó ante público con el nombre del fallecido cantautor británico.

"Tenemos con ustedes a John Lennon", dijo la protagonista de "Rosario Tijeras" ante el micrófono, provocando la confusión entre los asistentes.

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Pero el error no solo se quedó en el inmueble, en cuestión de segundos el clip ya se encontraba circulando las distintas plataformas sociales, lo que desató distintas reacciones por parte de los usuarios.

Aunque algunos defendieron a Bárbara asegurando que la confusión pudo ser causada por los nervios y las similitudes entre ambos nombres, otros más se lanzaron contra ella, desatando una fuerte ola de críticas y burlas.

"Solo a ellos se les ocurre contratar a esta señora", "Lo único que tiene que hacer y lo hace mal", "¿No había alguien peor para conducir?", "¿Cómo, los Beatles están peleando?", "¡Milagro, lo revivió!", "Fue un pequeño error", son algunos de los comentarios que se pueden armar.

¿Quién es Jimmy Lennon Jr?

Para quienes no son fans del boxeo, Jimmy Lennonn Jr. es considerado como una figura icónica dentro de este deporte gracias a su frase "It's Showtime".

Con una carrera de más de 40 años, es uno de los presentadores más respetados del ring.

Hijo de Jimmmy Lennon Sr., ha trabajado en las peleas más importantes del box, incluyendo la de Floyd Mayweather Jr. contra Manny Pacquiao y la de Julio César Chávez contra Greg Haugen en el entonces Estadio Azteca.

Fue inducido al Salón de la Fama del Boxeo por su destacada trayectoria.

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