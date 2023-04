Rafaela Castro es la hija de Cristian Castro, el famoso cantante que en los últimos días fue noticia por haber preparado un cumpleaños para su hija pero no pudo contar con su presencia. Al parecer no fue decisión de ella, sino de su madre Paola Eraso con quien no hay buena relación y esto habría sido determinante en el frustrado encuentro entre padre e hija.

Cabe recordar que si bien Paola Eraso destacó a qué Cristian Castro conoció cuando empezaron la relación, el vínculo actualmente no es bueno. De hecho, Verónica Castro reclamó ante los medios para poder ver a su nieta, a quien extraña pero pudo verla en una visita que la niña hizo a Acapulco, lugar donde reside la celebridad.

Así lo reflejó la pequeña Rafaela Castro en su cuenta de Instagram, mostrando fotos del encuentro con su famosa abuela. De alguna manera quedó claro que la relación entre la famosa actriz y Paola Eraso es mucho mejor que la que tiene con el padre de su hija. De hecho a la niña se la ve muy contenta en las imágenes que compartió durante el tiempo que duró la visita.

Lo cierto es que Rafaela Castro vive rodeada de comodidades en la casa en la que habita en Colombia. Por las fotos y videos que ha compartido, se destaca un amplio desayunador, donde sobresale una mesa blanca y espacio para cuatro sillas. Pero la sala principal es uno de los ambientes más cómodos porque hay un sofá beige en forma de ‘L’.

El dormitorio principal de la casa en la que vive Rafaela Castro es otra de las atracciones porque tiene una cama matrimonial con el color rosa como principal paleta de tonalidades y hay lámparas en cada una de las dos mesas ubicadas al costado. También hay otro cuarto con una cama más chica pero donde el rosado es el color principal. Se observa un teclado y un micrófono, por lo que podría decirse que tiene la intención de seguir los pasos de su padre.