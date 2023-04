Tras 40 años, Timbiriche vuelve a Vaselina

El productor Alejandro Gou ha reinventado clásicos de la comedia musical como Jesucristo Superestrella y José, el soñador, es por eso que en Vaselina, su siguiente proyecto, no quiere quedarse atrás y no sólo ha prometido que será una producción espectacular, también ha conjuntado un elenco de primer nivel comenzando por los integrantes de Timbiriche.

“Nos comprometemos en producción, como los actores y ensamble, que va a ser la mejor versión de Vaselina de todo el mundo. Cuando Erik me propone montarla le dije, ‘Vaselina no vuelvo a ponerla jamás’, la monté en el año 2 mil y es la obra más puesta en México, pero dije que sí cuando me propone el elenco de esta forma y que pudiéramos ponerla mucho más grande que mis anteriores producciones”, expresó Alejandro Gou.

El productor planea estrenar Vaselina el 13 de junio en el escenario del Centro Cultural Teatro I, donde permanecerá por 12 semanas, para eso invitó a formar parte del elenco a los Timbiriche: Benny Ibarra (Danny), Mariana Garza (Sonia), Alix Bauer (Chiquis), Diego Schoening (Kiko) y Erik Rubín (Tacho), además de las estrellas Angélica Vale (Licha), Andrea Legarreta (Frenchy), María León (Sandy), Kalimba (Memo), El Guana (Ricky Rockero), Lupita Sandoval (señora Torres), Verónica Jaspeado (Paty), Alejandro Ibarra (Eugenio) y Yahir (Lalo), quienes interpretarán a los alumnos de la Prepa Nacional, donde vivirán aventuras y sus primeras experiencias en la vida adulta.

“Regresar 40 años después, tener esta oportunidad de retomar esta obra a esta edad, con todo lo que hemos vivido, nos hace sentirnos agradecidos”, dijo Mariana Garza.

Erik Rubín expresó que se sentía muy orgulloso de la mamá de sus hijas Mía y Nina, la conductora Andrea Legarreta, quien aceptó integrarse a este proyecto y de esta forma retomar su faceta como actriz, así que está seguro que ella hará un gran trabajo y será bien recibida por el público.

“Para mí esto es un sueño hecho realidad, todos los niños de la generación Timbiriche vimos esta obra una y mil veces; más allá de los lazos de amor, imaginen a una niña sentada en este teatro que se sabía la obra de principio a fin, y audicioné cuando estaba en el Centro de Capacitación Infantil y no me quedé, pero pasaron muchos años, aprendizaje y crecimiento para estar aquí”, expresó Legarreta.

Lupita Sandoval comentó que esta versión será interesante, porque la gente está acostumbrada a que Vaselina sea protagonizada por niños o jóvenes, pero ahora que será montada con actores maduros y con experiencia, el público será testigo de un renacimiento de este musical.

Quién tiene bonitos recuerdos de este musical es Angélica Vale, quien compartió que la primera vez que la besaron fue en un ensayo de la escena del autocinema y fue Alejandro Ibarra quien se lo dio; 19 años después la volvió a protagonizar y pensó que sería la última, por eso le emociona retomarla una vez más y al lado de Timbiriche.

Erik aclaró que más adelante Sasha Sokol se integrará más adelante a Vaselina, ya que en este momento se encuentra viajando con su pareja y no quería interrumpir su itinerario; también Paulina Rubio y Thalía están contempladas.

“Paulina es la más emocionada, su corazón está aquí con nosotros, hay la posibilidad de que en algún momento se sume la flaca, pero ahorita ella está con unos compromisos que no puede mover y veremos más adelante. Thalía es también con quien tengo contacto y hay la posibilidad que se sume, este es un proyecto que nos da la oportunidad de jugar de diferentes formas”, señaló Rubín.