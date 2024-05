Itatí Cantoral se reconcilia con su lado cantor

Ocho años después de su controvertida interpretación de “La Guadalupana” a la Virgen de Guadalupe, en la Basílica, tiempo durante el cual se repetía a sí misma que ella era sólo actriz, Itatí Cantoral se ha quitado eso de la cabeza y se apresta para grabar la canción “Charlie my boy” para la cinta Lupe, donde interpreta a Lupe Vélez, una actriz mexicana internacional de la primera mitad del siglo 20. Cuando habla de eso, Itatí se da la oportunidad de entonar algunos versos, demostrando que tiene una voz modulada y que lo ocurrido en 2016, fue sólo una mala noche.



Kate del Castillo reconoce que no ha sabido seguir el ejemplo de sus padres



Si hay una cosa que Kate del Castillo ha desarrollado con los años es la sinceridad, ella no busca disfrazar las cosas y no importa si hiere susceptibilidades, aún cuando toca reconocer fallas propias o cosas que tiene que trabajar. Resulta que la actriz felicitó a sus padres, el actor Eric del Castillo y Kate Trillo Graham, quienes cumplieron este 23 de mayo nada más y nada menos 55 años de matrimonio; quien diera vida a “la reina del Sur” reconoció todas las cosas buenas que ellos le enseñaron de la vida en pareja, donde los detalles y el apoyo mutuo son fundamentales. Entonces haciendo un ejercicio de humildad les dijo que su ejemplo es uno que ni ella, ni su hermana Verónica, han sabido seguir, pero que no pierdan las esperanzas, entonces uno de sus seguidores le dijo que la realidad es que su padre le enseñó lo que debe ser un hombre, por eso es tan difícil para ella conformarse con cualquiera y la razón porque no haya vuelto al altar; la verdad puede que no esté tan lejos de esta reflexión.

Kate del Castillo ha externado en las redes sociales su amor por Montserrat Oliver, Fabiola Campomanes, Yolanda Andrade y Roxana Castellanos, amigas a quienes conoce desde hace 20 años (ARCHIVO EL UNIVERSAL)



El fenómeno Bizarrap ayuda a subir números a Lismar



La trapera de origen dominicano Lismar estrenó esta semana la sesión junto al argentino Bizarrap titulada “BZRP Music Sessions #60”, y, como era de esperarse, la viralidad del argentino la ha hecho subir sus números, pasando de 52. 8 mil oyentes en Spotify a inicios de esta semana, a sextuplicar ese número, pues después de su colaboración con Biza, hoy Lismar cuenta con 368 mil oyentes.



Un ejemplo de las vueltas que da la vida porque, cuando comenzaba con sus sesiones, era a Bizarrap a quien trabajar con artistas como Nicky Jam, Nathy Peluso, o Alemán le ayudaba a subir sus números. Ahora cada colaboración es tan esperada que resulta un escaparate para cualquier artista emergente, una oportunidad de crecer a su audiencia.

