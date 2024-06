Explosión de eurodance con Aqua en el Palacio de los Deportes

El debut del grupo Aqua en la Ciudad de México resultó en una explosión de euforia para todos los asistentes a la cuarta edición del festival I Love Dance, que se llevó a cabo la noche de este pasado sábado en el Palacio de los Deportes, un lugar donde diversos artistas llenaron de nostalgia y baile a miles de fans a lo largo de seis horas.

Algunos llegaron con atuendos fluorescentes, otros con ropa brillante, muchas mujeres con coronas de flores, y los más extravagantes con series de luces encima, como si se trataran de luminosos abrigos.

“¿Están listos para la fiesta? Es nuestra primera vez en la ciudad y damos un show completo”, señaló René Dif, uno de los vocalistas de Aqua, quien emocionó con la interpretación de hits como “Cartoon Heroes”, “Around the World”, “Roses Are Red”, entre otros.

El recinto se convirtió en una enorme discoteca que transportó al público hasta los años 90 con la participación de estrellas icónicas del movimiento eurodance, quienes mantuvieron en alto el ánimo del maratónico encuentro que culminó a las 02: 00 de la mañana.

Cabe destacar que, por primera vez el Domo de Cobre se convirtió en el escenario del evento y logró convocar a más de 16 mil almas, casi el triple de asistentes que el año pasado; cifra oficial de Ocesa.

Pero, sin duda, el clímax llegó con “Barbie Girl”, que logró que adultos, jóvenes y adolescentes corearan a una sola voz la famosa letra.

Lene Nystrøm, cantante principal de la agrupación, no dejó de interactuar con los fans, ya fuera con sonrisas, besos o algunas palabras mientras interpretaba temas como “Doctor Jones”.

Previamente, sonaron varios himnos del dance con artistas como La Bouche, que inyectó de energía con “Be My Lover”, “Sweet Dreams”, entre otros; mientras que la banda No Mercy complació con sus temas más esperados: “Where Do You Go”, “Please Don’t Go”, por mencionar algunos.

Lluvia de confeti y pelotas gigantes rebotando entre el público estuvieron presentes, pero un artista que fue un detonante del entusiasmo fue El Azteca, un performer que se movió al ritmo de la canción “Dance with the Devil”, mientras maniobraba artículos con fuego y pirotecnia.

La cantante italiana Ingrid Alberini, conocida como In-Grid, también continuó con esta atmósfera festiva con sus temas “Tu Es Foutu”, “Mama Mia”, e incluso subió al entarimado a algunas personas para bailar tango.

El grupo alemán 2 Eivissa completó esta cita con su repertorio que incluyó el ritmo de “Oh La La La”, “I Wanna Be Your Toy”, entre otros, en este festival conducido por Luisa Carrandi y Fer Martínez, en el que también estuvieron presentes Technotronic, The Outhere Brothers, Le Click y demás artistas como el DJ Gustavo MX, quien prendió a todos con su set.

melc