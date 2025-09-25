En medio de las tensiones con su primogénito Emiliano, Pepe Aguilar tuvo la oportunidad de conocer a una de sus nietas, hija del rapero. Según informó "Ventaneando", Emiliano no estuvo presente durante la reunión.

En el programa se mostró una fotografía donde se aprecia al hijo de Antonio Aguilar abrazando a la menor en su primera convivencia juntos. En la imagen, se le ve sonriente mientras le muestra un objeto en las manos.

Este encuentro habría sido posible gracias a la madre de la pequeña, quien buscó al cantante para proponerle la reunión, según detalló Paty Chapoy.

La cita se llevó a cabo en un restaurante, aunque se desconoce la ubicación exacta. Hasta el momento, Pepe Aguilar no ha dado detalles al respecto.

¿Qué sucede entre Pepe y Emiliano Aguilar?

Aunque Pepe y Emiliano intentaron mostrarse reservados al hablar uno del otro en entrevistas a principios de este año, poco a poco se hicieron evidentes las diferencias entre ellos.

Emiliano señaló que su padre no lo contactaba, mientras que Pepe Aguilar detalló en una charla con Pepe Garza que no ha tenido comunicación con su hijo desde hace dos años: “No me ha hablado en dos años el güey, yo no conozco a mis nietas, es más, no sabía que tenía otra nieta, me acabo de enterar, pero yo siempre estoy echándole porras al cabr...n, si no quiere hablar conmigo, pues ni pedo”, declaró.

Emiliano, primogénito de Pepe Aguilar. Fotos: Instagram

En septiembre, Emiliano también comentó para Televisa que Pepe Aguilar no había mostrado interés en conocer a su hija Ángela Aislinn: “Escuché una entrevista donde dijo que yo no dejaba que él viera a mi hija. Nunca he dicho eso. No conoce a mi hija y nunca ha habido un intento para verla, ¿me explico?”, aseguró.

Aun así, dejó claro que si su padre quisiera convivir con su nieta, no se habría negado:“Por más enojados que estemos, si mi papá me habla y me dice: ‘¿Sabes qué? Quiero conocer a mi nieta, ¿me la puedes traer?’, con mucho gusto”.

Otros conflictos públicos

La tensión familiar se intensificó cuando Pepe Aguilar declaró que no vio crecer a Emiliano, ya que Carmen Treviño, madre del joven, se lo llevó sin darle explicaciones. Emiliano defendió a su madre y compartió comentarios negativos que había recibido de su familia materna.

Más adelante, la cuenta de Instagram de “Gordo”, el pug de Pepe Aguilar, publicó imágenes de los viajes del perro, lo que Emiliano interpretó como una provocación. Recordó que durante su infancia no vivió los mismos lujos que sus hermanos Ángela, Aneliz y Leonardo.

Una de las fotos mostraba al perro en un lugar similar a los escenarios que Emiliano utiliza en sus videos, frente a una piscina, acompañado de la frase “Les tengo una pregunta”, con la que suele iniciar sus grabaciones. Muchos seguidores consideraron la publicación como una burla, por lo que fue eliminada.

En respuesta, Emiliano compartió otra publicación superponiendo la cara del perro sobre una foto familiar de los Aguilar. Además, insinuó que Ángela había sufrido violencia por parte de una expareja, reforzando la tensión pública entre padre e hijo.

Por otra parte, reveló que tuvo una discusión con Christian Nodal y también ha tenido confrontaciones con su tía Marcela Rubiales, hermana de Pepe.