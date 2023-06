Anitta sorprende con sensuales movimientos durante el show previo a la Champions League

Este 10 de junio, el Manchester City e Inter de Milán buscarán alzarse como campeones en la final de la temporada 2022-2023 de la Champions League. Pero previo al emblemático evento, la brasileña Anitta y el nigeriano Burna Boy nos deleitaron con su voz y su talento en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul.

A pesar de que el intérprete de "Ye" está ganando cada vez más popularidad en los escenarios, pues tan solo hace unos meses se presentó en el Festival Coachella 2023, la voz de "La loto" se convirtió en la favorita para esta edición.

Anitta fue la segunda en presentarse, ya que Burna Boy abrió el evento con "It's Plenty", uno de sus más grandes éxitos.

La brasileña, quien portaba un traje azul de dos piezas, inició interpretando "Envolver", canción que salió en 2022 y se hizo viral en las plataformas digitales. Con movimientos sensuales y sin dejar de ver hacia la cámara, la famosa se desplazaba sobre el escenario.

Asimismo, estuvo acompañada por un grupo de bailarines que intentaban seguirla enérgicamente.

Posterior a ello, en medio de luces parpadeantes y algunos fuegos artificiales, Anitta protagonizó una candente pieza coreográfica moviendo su pecho de un lado a otro como la mismísima Shakira, sin olvidar los ritmos brasileños, lo cual levantó los gritos del público.

Finalmente la famosa se despidió de la audiencia con una sonrisa. Cabe mencionar que la presentación duró tan solo 30 minutos.

Quem poderia imaginar que a Mc Anitta estaria 12 anos depois performando na Champions League. A primeira brasileira a se apresentar na final da competição. #UCLfinal pic.twitter.com/mnFOYYH5N5 — Bruno Guzzo® (@brunoguzzo) June 10, 2023

¿Qué dijo Anitta sobre su primera participación en la Champions League?

Antes de que se revelara la participación de los famosos, Pepsi lanzó un material audiovisual titulado "The Prep". En este video, tanto Anitta com Burna Boy se muestran preparándose para el gran evento deportivo, todo al ritmo de los éxitos "Envolver" y "It's Plenty".

“¡Estoy muy emocionada de darles esta noticia! Estoy feliz de participar en el Pepsi Kick Off Show de la final de la UEFA Champions League y compartir el escenario con Burna Boy. Tendremos un espectáculo imperdible para la audiencia en el estadio y en todo el mundo; así que asegúrense de verlo este 10 de junio, ¡no se lo pueden perder!", publicó Anitta en sus redes.

¿Quién es Burna Boy?

El cantante, compositor y productor Burna Boy, ganador del Grammy a Mejor Álbum Global en 2021, es un artista nigeriano de 31 años que fusiona géneros como el dancehall, reggae, pop y afrobeats.

En 2013 su exitoso álbum "L.I.F.E" fue elegido como uno de los mejores de su país.