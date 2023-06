Luis Miguel comparte, por primera vez, fotos con su novia Paloma Cuevas

Luis Miguel no suele compartir detalles de su vida personal, menos de sus romances, y mucho menos postear fotos de esto en sus redes sociales, sin embargo, parecer que en esta ocasión hizo una excepción, pues compartió por primera vez fotos con su actual pareja, publicadas en la misma revista que hace 16 años utilizó al cantante en su portada pero junto a Aracely Arámbula, la madre de sus dos hijos.

Esta mañana, "El Sol" sorprendió a sus fanáticas al compartir en Instagram fotos de la revista HOLA! en la que aparece con su novia, la diseñadora epañola Paloma Cuevas, con quien asistió a una boda en París, y desató la locura de los paparazzi, quienes no se perdieron detalles de la interacción pública de la pareja, que aunque ya llevan varios meses juntos, su presencia en dicha boda significó el destape total de la relación.

Incluso, Luismi dio de qué hablar porque se encontró con fans en un aeropuerto, les firmó autógrafos y se tomó fotos con ellos, lo que significó un acierto para el artista que en agosto arrancará su gira mundial en Argentina, donde se agotaron los momentos en cuestión de segundos.

Luismi: antes con Aracely y ahora con Paloma

En 2007, Luis Miguel apareció en la portada de la revista HOLA! junto a Aracely Arámbula, ambos posaron con su primer hijo Miguel, él muy sonriente cargando a su primer hijo con la actriz mexicana, ella aparece también muy sonriente a su lado; tan sólo un año después, en 2008, la entonces feliz pareja vuelven a posar con su hijo en brazos y dando la noticia de que estaban en la espera de su segundo bebé.

Luis Miguel y Aracely Arámbula posaron enamorados para ¡HOLA!.

“Exclusiva mundial. Posan en unas imágenes únicas junto al pequeño Miguel que acaba de cumplir un año y medio. Luis Miguel y Aracely Arámbula esperan su segundo hijo”, se lee; la revista le dio la vuelta al mundo, aunque la imagen familiar de Luis Miguel duró muy poco, pues un año después llegó la separación, y la manutención de los niños, así como la convivencia que él tiene con ellos se dice que es prácticamente nula.

Más de una década después, y varios romances fallidos, Luis Miguel vuelve a aparecer en la revista HOLA!, ahora con su pareja de 50 años Paloma Cuevas; con varios kilos menos, vestido de negro y sonriente es como aparece el artista mexicano junto a Paloma, quien luce radiante y elegante junto a uno de los hombres más codiciados.

El tema "Come Fly With Me", de Frank Sinatra, que Luis Miguel también interpreta, musicaliza la romántica publicación.

Luis Miguel y Paloma Cuevas lucen hacen oficial su romance en la revista HOLA!





