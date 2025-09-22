San Sebastián.— Angelina Jolie dejó el rodaje de Anxious people en Londres, que dirige Marc Foster, para escaparse a San Sebastián y poder hablar de Couture, y “con cuidado”, de algo más: Estados Unidos.

Jolie protagoniza y produce el filme que habla de temas que le tocan profundamente, como el cáncer.

Pero antes de entrar en ese tema, tuvo que enfrentar la pregunta más complicada del encuentro, cuando se le preguntó por los momentos preocupantes que se están viviendo en EU: “¿A qué le tiene miedo en este momento como artista y como americana?”, fue el dardo lanzado por la periodista española María Guerra que la estrella no pudo esquivar aunque sí, respondió de forma elegante y cautelosa.

“Amo a mi país, pero en este momento no lo reconozco. Siempre he vivido internacionalmente. Mi familia es internacional. Mis amigos, mis hijos. Mi visión del mundo es unida. Creo que estos son momentos tan serios que tenemos que tener cuidado de no decir cosas casualmente, así que tendré cuidado en una rueda de prensa”.

De cualquier forma, agregó la actriz, tenía un mensaje:

“Quiero decirle a todos ustedes y a quienes miren esto que son tiempos muy difíciles en los que todos estamos viviendo”.

Un filme que la toca

Después de respirar hondo y hacer pausas, Jolie habló de la película dirigida por la francesa Alice Winocour y que está en la Competencia Oficial del festival español. Además de la realizadora, la acompañaba su coprotagonista, Louis Garrell.

En el filme, interpreta a una directora de cine que llega a París para presentar en la Semana de la Moda el filme que abrirá el desfile de una marca de lujo muy prestigiosa.

Ahí recibe una noticia inesperada que le cambiará el rumbo por completo: tiene un cáncer de mama muy agresivo que se está extendiendo rápidamente.

“Perdí a mi madre y a mi abuela muy joven y tengo el gen BRCA, así que decidí hacerme una mastectomía doble hace una década. Y también me extirparon los ovarios.

“No digo que todo el mundo deba hacerlo así, pero es importante tener la opción. Yo no me arrepiento. Creo que sí hay mucho que decir sobre esto. Porque como dijo Alice, es unificador. No sólo para las mujeres, sino para cualquiera que haya pasado por algo difícil, alguien que se siente vulnerable y querido”.

Jolie interpreta en Couture a una directora de cine de terror. Foto: EFE y cortesía

El cáncer femenino, añadió la ganadora de un Oscar por Inocencia interrmpida, afecta en cómo se siente las mujeres.

“Así que creo que es muy interesante e importante hablar de ello y quizá dar un mensaje para cualquiera que esté con una mujer a la que ama, comprender cómo esta película describe el proceso”.

Garrell defiende el erotismo

Louis Garrell saltó al micrófono para agregar que generalmente, cuando se habla de cáncer, especialmente de cáncer de mama, las películas lo hacen “con un tono patético”.

“Y no lo es en absoluto. Perder uno o dos senos puede ser dramático, pero también está conectado con el deseo. Los hombres pueden ser erotizados de muchas maneras. A veces nos emocionan cosas tan raras, ya sabes, cosas tan fantásticas. Así que hablándole a las mujeres en general quiero decirles que no tengan miedo de nada porque la mente de los hombres es más original de lo que dicen la publicidad y los anuncios”, terminó entre aplausos.

Después de confirmar que el collar que en la película lleva su personaje, Maxine, es el de su madre que incluso tiene sus cenizas, Jolie compartió emocionada:

“Como saben me es muy difícil hablar de mi madre. Pensé mucho en ella y creo que probablemente todos en esta sala han estado en una habitación de hospital.

“Así que tras el amor y la incertidumbre que viví al hacer esta película, pensé en lo que fueron todos esos momentos para ella. Y me hubiera gustado que mi madre tuviera esta comunidad. Que pudiera hablar con más franqueza que yo, que la gente le respondiera con la misma amabilidad y que no se sintiera tan sola”, expresó.

Angelina interpreta a Maxine Walker, la directora de cine de terror y vampiros que una gran casa parisina (que se intuye es Chanel), contrata para que haga el filme que abrirá el desfile de moda de la firma en la Semana de la Moda de la capital francesa.

Jolie logra uno de los personajes más comprometidos de su carrera, pues se inspira en sí misma.