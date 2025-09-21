San Sebastián.— La actriz francesa Juliette Binoche estrenó ayer en el Festival de San Sebastián su ópera prima como directora, In-I in motion, documental alentado por el recientemente fallecido actor estadounidense Robert Redford.

Se trata de un trabajo de dos horas y media sobre la gestación del espectáculo teatral de 2007 In-I, de la actriz francesa de 61 años y el bailarín y coreógrafo británico Akram Khan, que mezclaba interpretación y danza y que gustó a l propio Robert Redford cuando lo vio en Nueva York.

“Estuvimos de gira durante mucho tiempo porque actuamos 100 veces en muchos continentes diferentes. Y llegamos a Nueva York, que era el final de nuestra gira”, narró Binoche en conferencia de prensa en San Sebastián.

“Todavía llevaba mi ropa de escenario. Robert Redford vino a mi camerino, me empujó dentro, cerró la puerta tras de mí y me dijo: ‘Tienes que hacer una película con esta obra. Tienes que hacerlo’, y lo repitió varias veces con mucha pasión”, añadió

El documental es parte de la Sección Oficial, pero no compite por la Concha de Oro.

En cambio, sí compiten por el máximo galardón dos títulos que fueron presentados ayer: Los tigres, un thriller tenso y claustrofóbico del español Antonio Rodríguez, y Deux pianos, la más reciente propuesta del realizador francés Arnaud Desplechin. AFP