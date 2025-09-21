Más Información

El Simulacro Nacional y el Día de la Independencia 2025, en los memes de la semana

El Simulacro Nacional y el Día de la Independencia 2025, en los memes de la semana

"Soy un enamorado de mirar el mundo": entrevista con Steve McCurry

"Soy un enamorado de mirar el mundo": entrevista con Steve McCurry

“Ya no tenemos la esperanza de los años 50”: entrevista con Antolina Ortiz Moore

“Ya no tenemos la esperanza de los años 50”: entrevista con Antolina Ortiz Moore

Los beodos de la naturaleza se sostienen por sí mismos

Los beodos de la naturaleza se sostienen por sí mismos

Crucero Caribe

Crucero Caribe

Juan Villoro: de la toma de Tenochtitlan al periodismo robot

Juan Villoro: de la toma de Tenochtitlan al periodismo robot

San Sebastián.— La actriz francesa Juliette Binoche estrenó ayer en el Festival de San Sebastián su ópera prima como directora, In-I in motion, documental alentado por el recientemente fallecido actor estadounidense Robert Redford.

Se trata de un trabajo de dos horas y media sobre la gestación del espectáculo teatral de 2007 In-I, de la actriz francesa de 61 años y el bailarín y coreógrafo británico Akram Khan, que mezclaba interpretación y danza y que gustó a l propio Robert Redford cuando lo vio en Nueva York.

“Estuvimos de gira durante mucho tiempo porque actuamos 100 veces en muchos continentes diferentes. Y llegamos a Nueva York, que era el final de nuestra gira”, narró Binoche en conferencia de prensa en San Sebastián.

“Todavía llevaba mi ropa de escenario. Robert Redford vino a mi camerino, me empujó dentro, cerró la puerta tras de mí y me dijo: ‘Tienes que hacer una película con esta obra. Tienes que hacerlo’, y lo repitió varias veces con mucha pasión”, añadió

El documental es parte de la Sección Oficial, pero no compite por la Concha de Oro.

En cambio, sí compiten por el máximo galardón dos títulos que fueron presentados ayer: Los tigres, un thriller tenso y claustrofóbico del español Antonio Rodríguez, y Deux pianos, la más reciente propuesta del realizador francés Arnaud Desplechin. AFP

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Meghan Markle prohíbe a Harry volver a ver a Kate Middleton tras enterarse que estuvo enamorado de ella. Foto: AFP / (AP Photo/Alberto Pezzali, File) / (Photo by Yui Mok / POOL / AFP)

Meghan Markle prohíbe a Harry volver a ver a Kate Middleton tras enterarse que estuvo enamorado de ella

Revelan que Piqué se arrepintió de dejar a Shakira por Clara Chía: “Se dio cuenta de su error”. Foto: AP

Revelan que Piqué se arrepintió de dejar a Shakira por Clara Chía: “Se dio cuenta de su error”

Nodal y un coqueteo que encendió las redes: influencer presume atención constante Foto: Tiktok

Christian Nodal enciende rumores de infidelidad por supuesto coqueteo con influencer: ella presume su atención

Conmovedora reaparición de Bruce Willis: así luce el actor tras ingresar a casa de reposo. Foto: AFP

Conmovedora reaparición de Bruce Willis: así luce el actor tras ingresar a casa de reposo

Elizabeth Hurley cumple 58 años y se luce mejor que nunca. Foto: AP

Elizabeth Hurley se luce en lencería a los 60 años y deslumbra a seguidores en Instagram