Alfredo Adame se lanza contra su hijo Sebastián y lo desconoce: "No lleva mi sangre"

El conductor Alfredo Adame se lanzó contra su hijo Sebastián Banquells, después de que este expresara su molestia ante la presencia de su padre durante la Marcha del Orgullo LGBT+, que se llevó a cabo en marzo pasado, pues incluso el famoso participó en la rueda de prensa organizada por el Comité Gay Pride Comunidad LGBTIQ+.

Mediante su Twitter, el joven externó en aquel momento que: “Es muy frustrante. Él no tiene derecho a estar ahí. Él me prohibía decir (que era homosexual) a menos de que fuera para sus entrevistas en contra del cazafantasmas (Carlos Trejo) o porque a él lo atacaban de que yo era gay”.

Sebastián también aseguró que Adame en vez de defenderlo, lo ofendía.

“Mi papá no tiene nada que estar haciendo ahí", dijo el hijo del actor. Foto: Twitter. @SGaymer17

A un mes de lo sucedido, el conductor dijo para el programa “Chismorreo” que su hijo era un mentiroso y que le importaba un bledo lo que pensara sobre él.

Adame negó que no haya apoyado a Banquells respecto a sus preferencias sexuales: “Es un muchacho frustrado y amargado a la que la madre le echó a perder la vida, se la tiró al caño. Le hizo igual que a los otros dos, los otros dos en otros sentido”, externó. Recordemos que Sebastián fue producto de la relación del también presentador de televisión con Mary Paz Banquells.

Asimismo, el artista se deslindó totalmente de su hijo y lo desconoció asegurando que no tenía su sangre.

"No es mi hijo, no tiene nada que ver conmigo, no lleva mi sangre, no es hijo de Alfredo Adame. Lo que diga y lo que haga me viene valiendo un sorbete, lo que le pase me viene valiendo un reverendo pepino”, continuó.

Por otra parte, aseveró que no quiere volver a ver a Sebastián: "En mi pu… miserable vida lo quiero ver a ese tipo", concluyó.

En diversas ocasiones, el famoso ha sido blanco de críticas por parte de usuarios en redes sociales y personalidades del mundo del espectáculo gracias a sus comentarios homofóbicos.

📺 #Chismorreo | “No es mi hijo, no lleva mi sangre... No quiero volverlo a ver” - Alfredo Adame arremete contra su hijo Sebastián pic.twitter.com/HqLlYuMqoJ — Chismorreo (@ChismorreoTv) May 2, 2023

