En los últimos días, Juan Soler se ha visto en el ojo del huracán luego del incómodo momento que protagonizó, en pleno programa en vivo, junto a Mónica Noguera. Todo sucedió cuando el actor de televisión quiso "halagar" las piernas de su compañera y le hizo un desafortunado comentario: "se deben ver increíbles en los hombros de cualquiera", dijo.

Las palabras de Soler no solo causaron una evidente incomodidad en la conductora, sino que ocasionaron una ola de críticas hacia el argentino, pues en redes sociales fue señalado de machista y misógino, hasta hubo quienes le exigieron que se disculpara con la guapa ojiverde.

Sin embargo, después de algunos días de haber guardado silencio y sobre todo, tras su salida de "Sale el Sol", emisión donde compartía créditos con Mónica, el también presentador decidió salir a defenderse de quienes lo han atacado y hasta aseguró que se niega a creer que haya ofendido a su excompañera.

Juan Soler y Mónica Noguera en "Sale el Sol". Foto: Instagram.

Mediante una transmisión en vivo que publicó en su cuenta oficial de Instagram, el protagonista de "Locura de amor" explicó que todo fue un problema de percepción, pues en su época, los comentarios hacia Noguera habrían sido tomados como un gran piropo: "Vengo de otra época, con otro tipo de información, de educación; donde decimos las cosas de una manera muy rústica, directa, muy sin tapujos, muy sin prejuicios. En mi época, habría sido un piropo increíble”, dijo.

Soler también lamentó que los prejuicios y las envidias de la gente hayan causado tremendo alboroto; incluso se dijo un hombre muy respetuoso hacía el género femenino: "estamos viviendo con una piel demasiado delgada, dentro de una sociedad que envidia y que genera mucho resentimiento. Sí es rústico lo que dije, pero no fue con la intención de faltar al respeto. Realmente soy muy respetuoso de las mujeres, soy muy respetuoso con la institución que es la pareja", agregó.

Por último, el argentino detalló que no admitiría haber cometido una falta de respeto y fue tajante al señalar que sería la última vez en la que tocaría el tema: "Me niego a reconocer que le falté al respeto, porque no fue así. Fue un chiste que lamentablemente la gente tiene la piel delgada”, finalizó.

Juan Soler queda fuera de "Sale el sol"

Después de su desafortunado comentario, Juan Soler se despidió del matutino para el que había trabajado por un par de años; muchos aseguraron que su repentina salida se debió a la falta de respeto hacia Noguera, sin embargo, en el mismo video, el galán de novelas reveló los verdaderos motivos de su ausencia.

Según dijo, todo lo que se ha especulado no podría estar más alejado de la realidad, pues se vio obligado a renunciar pero por motivos de trabajo. Y es que llegaron dos importantes proyectos a su puerta que no pudo rechazar y que lo mantendrán sin posibilidades de dedicarle el tiempo que se merece al programa.

"Me fui del programa porque el domingo viajo a Guadalajara, voy a hacer una película controversial, es un caso real, pero ficcionado ahora. Mi personaje termina ajusticiado por la ley, me encantó aceptarlo, y bueno esa es una de las razones”.

Además de la cinta, el actor aceptó protagonizar una nueva serie para Televisa, televisora a la que perteneció durante la mayor parte de su carrera, pero se dijo muy agradecido con el crecimiento y aprendizaje que obtuvo durante su etapa como conductor.

