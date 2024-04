Volver al origen El viaje por el pasado del cine

Universal City, California.— El doctor Emmett Brown recibe todos los días a sus cientos de invitados junto al DeLorean DMC-12, la famosa máquina del tiempo de Back to the future (1989) que, por esta ocasión, decide viajar 60 años por la historia de la cinematografía

No está Marty McFly, pero el Doc se las arregla para posar, saludar, tomarse fotos y sacarle una sonrisa a los visitantes del Universal Studios Tour, que esta año celebra seis décadas.

La idea de que las personas lejanas a la industria del cine visitaran los lugares en donde nace la magia surgió, en realidad, mucho tiempo atrás, en 1915, a tres años de haberse creado los Estudios Universal en unos económicos terrenos ubicados en California.

El Doc recibe a los visitantes en el Courthouse Square, que debutó en 1948 para la cinta An act of murder y es conocido por Back to the future. Fotos: Nora Marín. El Universal, Universal Studios y Archivo

El fundador, Carl Laemmle, consideró rentable y promocional invitar al público a ver películas mientras se filmaban. Entonces, los espectadores podían observar escenas en plena producción desde las gradas, por una pequeña tarifa.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el tour fue suspendido por seguridad y la idea fue retomada hasta 1964; hace justo seis décadas. En ese momento, el estudio renovó el concepto del tour para incluir demostraciones especiales de efectos, exhibiciones de vehículos y vestuarios de películas, y sets reales.

Camino de magia

Justo en el lugar donde comenzó todo y al lado de donde hoy se realizan shows como The Voice, los “viajeros” modernos se sumergen evadiendo al protagonista de Tiburón que, en 1975, aterró al mundo por culpa de Steven Spielberg. El escualo no es el único en poner en alerta a los presentes; también lo hace King Kong arrasando con todo en una experiencia 3D que sacude a los visitantes.

Para esta celebración, los visitantes se suben a un tren particular, Glamor Trams, con rayas rojas y blancas como hace 60 años, que en esta ocasión permite a los visitantes descender en distintos espacios.

Así llega con una necesaria escala, más tranquila y glamorosa, en Wisteria Lane, el barrio que en los 2000 fue el escenario de la serie Desperate housewives, protagonizada por Eva Longoria.

Luego, el recorrido por el departamento de vestuario, muebles y otros valiosos, con la advertencia de “prohibido tocar”, da idea de cómo lucieron estrellas y personajes, entre ellos The Mummy, y decenas de sillas, lámparas y otros tantos artículos que se reciclan de programa en programa o se rentan. Todo se aprovecha

Mientras, actores —a los que con mucha suerte se les puede ver trabajar a distancia— y equipos de producción completos filman hasta seis historias al mismo tiempo en una sola área de los Universal Studios, el vehículo lleva a los viajeros a los sets que todo lo hacen creer.

Lo mismo se está en Italia que en Francia y en ciudades como Nueva York en cuestión de minutos, con la labor de trabajadores que con madera, plástico, metales y otros materiales levantan ciudades y países que coexisten uno junto a la otro y dan forma a varias series como The good place, actualmente en Netflix, y a The Bates Motel.

En la puerta de Norman Bates

Esa es una de las joyas de la corona. Caminar afuera de la emblemática casa donde habita Norman Bates en Psycho (1960), uno de los primeros escenarios cinematográficos accesibles para los visitantes a ese lugar en 1964.

Otra escala remonta al viejo oeste y otra más al Estados Unidos de 1969 donde Quentin Tarantino revivió el asesinato de Sharon Tate en el Once upon a time in Hollywood, con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio.

Luego, una tormenta se avecina, con un río desbordado, es la recreada para películas como Fletch lives (1989). Pasa pronto.

El vehículo acelera de nuevo, cambia de escenario y trata de alcanzar a Toretto quien, como siempre, se encuentra en medio de una persecución de Fast & Furious que viven los pasajeros en otra experiencia en tercera dimensión.

El tiempo se acaba, el tour también, afuera de los emblemáticos estudios esperan otros universos: Hogwarts, Jurassic World, Minions, Los Simpson, Water World y un nuevo mundo: el del popular Mario Bros, la más reciente atracción (2023) del parque.

El eterno doctor Emmett Brown, se encuentra fuera del emblemático DeLorean, a su alrededor, puede verse el Courthouse Square, una plaza ficticia que ha servido como set de muchas películas (restaurada en tres ocasiones 1957, 1990 y 2008).

Al Doc se le ve confiado de que el tiempo continuará a su manera en esa cápsula de sueños fímicos, de ahí su enfática despedida: “Nos vemos en el futuro”.