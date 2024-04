¿Por qué fue el pleito entre Juan Pablo Medina y Wendy Guevara en el concierto de Madonna?

El actor Juan Pablo Medina y la influencer Wendy Guevara coincidieron en el tercer concierto que Madonna ofreció en el Palacio de los Deportes como parte de su "The Celebration Tour", en el que la ganadora de "La casa de los famosos" fue la invitada especial de la cantante y compartió escenario con la artista cuando cantó el tema "Vogue".

Aunque todo salió bien, Wendy pasó un momento poco grato cuando el actor de "Soy tu fan", Juan Pablo Medina, no tuvo la mejor actitud e intentó sentarse en el lugar de Guevara, aprovechando que la llamada "perdida" tuvo que ir al baño.

Circuló la versión de que cuando Wendy fue al baño, Juan Pablo Medina, que iba acompañado de su novia y de su amigo, el actor Luis Gerardo Méndez, intentó sentarse en el asiento de la influencer, sin embargo Joel, el mánager de Wendy, lo impidió y Juan Pablo no reaccionó nada bien, alegó que a él "no le importaba", palabras que habrían sido escuchadas por Guevara.

Wendy pretendía, ya con unos tragos encima, reclamarle a Juan Pablo, sin embargo esto no ocurrió porque el actor le ofreció una disculpa y la situación no pasó a mayores.

Juan Pablo Medina explica lo que pasó con Wendy

Apenado y sincerándose, Juan Pablo Medina explicó lo que pasó en el concierto de Madonna donde coincidió con Wendy, admitió que su comportamiento fue reprobable y que de ninguna manera se justifica.

Explicó a "Ventaneando" que no había tenido un buen día, no encontraba su lugar, se desesperó y explotó.

“Qué pena la verdad… no quería tener el lugar de alguien más, quería encontrar mis lugares, fue una travesía, me frustré y la verdad mi comportamiento fue inaceptable”, reconoció.

Medina admitió que sigue a Wendy en redes y es su fan, así que se disculpó por su mala actitud y aplaudió que Madonna la invitara a subir al escenario.

“Afortunadamente después pude hablar con Joel y Wendy para pedirle una disculpa a Joel porque es reprobable la verdad, yo no soy así, nunca me había pasado pero me ganó, les pedí una disculpa, al otro día les escribí…. yo soy fan de la Wendy, yo la sigo, me pareció extraordinario que se subiera (al escenario)".

Juan Pablo Medina reiteró que no se justifica lo que hizo y que necesita tener más paciencia

“Wendy es increíble, yo me equivoqué y hay que aprender de los errores y entender que puede pasar y hay que hacerse responsable", afirmó, y comentó que el hate (odio) en redes está fuerte, lo entiende pero espera que pronto pase.





