¿Quién es Wendy Guevara?, la influencer que Madonna invitó al escenario

Durante el tercer concierto de Madonna en el Palacio de los Deportes, como parte de su gira The Celebration Tour, la invitada privilegiada ahora se trató de la influencer Wendy Guevara, ganadora de “La casa de los famosos México” quien compartió un divertido momento junto con la "Reina del pop" durante la canción “Vogue”.

Este momento representó como la cereza del pastel de un vendaval de éxitos que ha recibido la youtuber tras haber triunfado en dicho reality show de encierro el pasado 13 de agosto, que le abrió las puertas para diferentes producciones de televisión y comerciales.

Después de ocho meses de haberse llevado el primer lugar en la producción de Televisa, la chica trans ha dado de qué hablar y constantemente ha sido tendencia por su peculiar personalidad y manera de expresarse, siendo totalmente transparente y sin filtros.

Wendy dio detalles sobre cómo fue su encuentro con Madonna. Foto: Instagram, X

Tras llevarse los cuatro millones de pesos, Guevara protagonizó su propio reality de la plataforma Vix+ que llevó por nombre “Wendy: perdida pero famosa”, en el que mostró el detrás de cámaras de su día a día, incluyó la invitación al escenario de la cantante Yuri, en el Auditorio Nacional, el 27 de agosto del 2023.

Fue parte de una única emisión de “La guarida del infierno”, un late night que se estrenó el 17 de noviembre por el Canal 5, en el que compartió pantalla junto a sus colegas del team infierno: Nicola Porcella, Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Apio Quijano y Emilio Osorio.

El team infierno llegó a la final de "La casa de los famosos México". Foto: Captura de pantalla "Hoy".

Wendy recibió la invitación del productor Juan Osorio para tener un personaje importante dentro de su telenovela “El amor no tiene receta” para lo cual, el realizador creó un personaje pensado exclusivamente para ella y hasta le ofreció ayudarla a tomar clases de actuación, pero al final Guevara rechazó esta propuesta para darle prioridad a sus compromisos musicales.

“Debo estar preparada para eso porque hay mucha gente que son actores de renombre, de un prestigio súper grande que yo respeto y que crecí junto con las telenovelas. No puedo llegar y nada más a ponerme a decir ‘bla bla bla’, si no que me tengo que preparar por respeto a ellos porque es una carrera que es muy fuerte por lo que he escuchado, que es de mucha dedicación por eso nos esperamos y si Juan me da unos capítulos yo le entro”, señaló.

De las redes a París

Guevara ha sido imagen para distintas marcas comerciales, así como de plataformas en línea de entrega de alimentos a domicilio, maquillaje, sopas instantáneas, entre otros.

En días recientes llegó a México porque grabó en París una miniserie que se transmitirá durante los Juegos Olímpicos dentro del programa “La Jugada”, este programa se llamará “Un amor vieJJOO”, conformado por 25 capítulos al lado del actor argentino Julián Gil.

El actor y la influencer serán pareja... en la ficción. Foto: Instagram

Será la primera vez que trabaje como actriz, en el que conservará su espontaneidad y echará relajo en pantalla.

“Estará chistoso, de jugadera para que la gente se divierta. Soy primeriza, nunca he hecho esto, le voy a tratar de meter todo lo bonito. Nunca he ido allá, Julián me enseñará lo que ya conoce, aunque aún no rompo el hielo con él, aún da nervios, él se pasa de los requisitos, ¿quién no quisiera con él? No se hagan pend..as”, comentó antes de subirse al avión.

Wendy Guevara multiplicó demasiado el número de seguidores ya que cuando estaba dentro de “La casa de los famosos México” tenía 1.6 millones de followers y actualmente tiene más de 7.3 millones.

Su fama nació en redes sociales cuando publicó en el 2017 un video junto a su amiga Paola Suárez, que se viralizó en internet, donde supuestamente estaban perdidas en un cerro.

“Hola, venimos a cotorrear con unos viejos y nos dejaron aquí en el cerro, se fueron en el coche y nos dejaron, estamos perdidas, si alguien ve el video por favor búsquenos, mi mamá ha de estar llorando y todo, en serio sí estamos perdidas pero como es video tenemos que estar sonrientes”, dijo Wendy en este clip.

A partir de este momento se catapultaron a la fama, tanto así que fueron invitadas VIP en los premios MTV Millennial Awards (MIAW), donde ganaron dos estatuillas.

Al poco rato ambas subieron contenido a las redes sociales y plataformas como YouTube en donde tiene más de 1.21 millones de suscriptores. Después se les unió Kimberly Irene “la más preciosa” como la tercera perdida.

Wendy Guevara, Kimberly Irene y Paolita Suárez de "Las Perdidas". Foto: Instagram @drrandallherrera

“Siempre duermo desnuda; voy a andar muy golfona, muy zorra, la verdad”, señaló Wendy en entrevista con EL UNIVERSAL antes de su encierro del año pasado en "La casa de los famosos México".

Wendy Guevara es originaria de León, Guanajuato, nació el 12 de agosto de 1993 y dentro de su faceta de cantante tiene temas como “Sacude”, Tu malandrito”, “Putssy” y “Tapu”, entre otras.

Tiene dos hermanos y dos hermanas con quienes creció en situación de violencia: su padre Francisco Guevara era alcohólico, quien llegó a golpear a su madre Fabiola Vázquez.

En su infancia llegó a vivir momentos difíciles como a los 10 años, cuando sufrió abuso sexual.

“Yo siempre he dicho que soy una chica transexual y para mí una mujer, es la mujer biológica que puede dar a luz un bebé”, indicó durante un podcast con La Divaza; tiempo después comentó su deseo de operarse para verse más femenina.

