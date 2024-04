Wendy Guevara y Julián Gil "vivirán su amor” en París

Wendy Guevara y Julián Gil viajarán hasta la "ciudad del amor", París, para dar rienda suelta al romance que está naciendo entre los dos, pero esto no significa que el actor dará por terminado su compromiso con Valeria Marín; sino que a la par de esta relación, también vivirá un cuento de hadas con la influencer, pero en la ficción.

Y es que ambos protagonizarán "Un amor vieJJOO", una miniserie de 25 capítulos que formará parte de la cobertura de TUDN para los Juegos Olímpicos.

Antes de abordar el avión que los llevaría hasta Europa, Gil y Guevara revelaron que en la historia, que se estrenará el próximo mes de julio, habrá besos, agarrada de mano y mucho cotorreo.

Esta será la primera vez que la influencer tenga un rol protagónico, pero la producción buscará que no pierda su frescura y espontaneidad: “En la parte actoral una de las cosas que hemos hablado con el productor y director que está viajando con nosotros es que Wendy no pierda su esencia, que es lo que le encanta a la gente. Llevaremos un libreto, pero básicamente lo que trabajaremos es la improvisación y lo que vayamos viviendo”, señaló el actor a su llegada al aeropuerto de la ciudad.

"Un amor vieJJOO" contará la historia de una pareja que se enamora, tal cual el público está acostumbrado en los diferentes melodramas; sin embargo (entre bromas) Julián no descartó la idea de que el amor puediera traspasar la pantalla, en cuyo caso su boda podría peligrar.

“Este proyecto vamos a trabajar mucho con la inclusión, ella (Wendy) está empeñada que me vista de draga; me he puesto tacones y pelucas para el teatro pero si me lo pides, tal vez lo piense y lo haga”, comentó el actor argentino.

Por su parte, la ganadora de la primera edición de "La casa de los famosos" admitió que se siente nerviosa, pero por compartir escenas con Gil, quien aseguró cumple y hasta sobrepasa todos los requisitos que busca en una pareja.

“Estará chistoso. Soy primeriza, nunca he hecho esto, le voy a tratar de meter todo lo bonito. Nunca he ido allá (París), Julián me enseñará lo que ya conoce, aunque aún no rompo el hielo con él; aún da nervios, él se pasa de los requisitos, ¿quién no quisiera con él?”, dijo.

Julián y su faceta de abuelo

Después de terminar con las grabaciones, el próximo 18 de abril, Julián se tomará algunos días de vacaciones para disfrutar de su familia y su nieto Oliver, de quien vive completamente enamorado.

“Hablo con mi hija todos los días, tengo llamaditas con el niño. Oliver ha sido una bendición y regalo para la familia”, señaló.

Respecto a su hijo Matías, explicó que lo sigue viendo igual que el primer día que lo sostuvo en sus brazos y sobre el tema de que el niño incursione en la farándula, aseguró que, aunque es decisión de su expareja, Marjorie de Souza, él también está dispuesto a apoyarlo.

“Me parece que desarrolle una carrera de actor, se lo merece; tiene talento, es guapo, es un niño que está feliz, bien criado. Lo que haga lo voy a apoyar”.

Acerca del cáncer de piel que le llegó a dar comentó que es un tema ya superado, sigue yendo a revisiones cada tres o cuatro meses y “siempre ver que ya no haya un lunar o algo que se convierta en cáncer”, finalizó el actor.









